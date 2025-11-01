R$ 113 a mais: salário mínimo de 2026 chega a R$ 1.631; veja impacto no bolso

Salário mínimo vai aumentar em 2026 - Foto: © José Cruz | Agência Brasil

Todos os anos existe uma expectativa para o novo valor do salário mínimo, que é reajustado anualmente, para o ano de 2026 isso não é diferente, visto que a quantia vai sair de R$ 1.518 para R$ 1.631, um acréscimo de 7,44%.

O aumento é previsto na Lei Orçamentária de 2026, enviada ao Congresso Nacional em agosto deste ano, e foi confirmado nesta sexta-feira, 31 pelo Ministério do Planejamento e Orçamento.

Com isso, os trabalhadores vão começar a receber o novo salário mínimo em fevereiro de 2026, referente ao mês trabalhado no ano anterior.

Ajuste previsto por lei

O reajuste segue as normas da Lei de Valorização do Salário Mínimo, que considera a inflação do ano anterior e o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) de dois anos antes, a fim de promover aumentos mais relevantes para o trabalhador.

Somado a isso, o valor serve como referência para benefícios previdenciários sociais e trabalhistas ligado ao governo federal.

Com isso, o aumento segue o modelo que combina a reposição inflacionária com o crescimento econômico, assim, o valor aumenta conforme o custo de vida aumenta, mas também cresce quando a economia do país melhora.

Por exemplo, se o PIB tiver resultado negativo, o aumento considera apenas a inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).

Como é feito o cálculo

