Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

R$ 113 a mais: salário mínimo de 2026 chega a R$ 1.631; veja impacto no bolso

Reajuste foi confirmado pelo Ministério de Planejamento seguindo a Lei de Valorização do Salário Mínimo

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

01/11/2025 - 10:12 h | Atualizada em 01/11/2025 - 11:24
Salário mínimo vai aumentar em 2026
Salário mínimo vai aumentar em 2026 -

Todos os anos existe uma expectativa para o novo valor do salário mínimo, que é reajustado anualmente, para o ano de 2026 isso não é diferente, visto que a quantia vai sair de R$ 1.518 para R$ 1.631, um acréscimo de 7,44%.

O aumento é previsto na Lei Orçamentária de 2026, enviada ao Congresso Nacional em agosto deste ano, e foi confirmado nesta sexta-feira, 31 pelo Ministério do Planejamento e Orçamento.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Com isso, os trabalhadores vão começar a receber o novo salário mínimo em fevereiro de 2026, referente ao mês trabalhado no ano anterior.

Ajuste previsto por lei

O reajuste segue as normas da Lei de Valorização do Salário Mínimo, que considera a inflação do ano anterior e o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) de dois anos antes, a fim de promover aumentos mais relevantes para o trabalhador.

Somado a isso, o valor serve como referência para benefícios previdenciários sociais e trabalhistas ligado ao governo federal.

Com isso, o aumento segue o modelo que combina a reposição inflacionária com o crescimento econômico, assim, o valor aumenta conforme o custo de vida aumenta, mas também cresce quando a economia do país melhora.

Leia Também:

Japinha do CV fingiu ter sido morta em operação anterior
Feriado na Bahia: cidades baianas têm dia de folga neste sábado, 1º
10 cidades mais místicas do Brasil: OVNIs, portais e centros de energia esotérica
Enem: aprenda estratégias mentais para fazer uma prova mais produtiva

Por exemplo, se o PIB tiver resultado negativo, o aumento considera apenas a inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).

Como é feito o cálculo

O cálculo do reajuste segue um modelo que combina reposição inflacionária com crescimento econômico. Ou seja, o salário mínimo sobe conforme o custo de vida aumenta, mas também cresce quando a economia do país melhora. Caso o PIB tenha resultado negativo, o aumento considera apenas a inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Lei Orçamentária reajuste Salário Mínimo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Salário mínimo vai aumentar em 2026
Play

VÍDEO: cobra de 5 metros é flagrada atravessando rodovia

Salário mínimo vai aumentar em 2026
Play

São Tomé (além) das Letras: beleza natural e cachoeiras complementam o misticismo

Salário mínimo vai aumentar em 2026
Play

Vídeo: homem acende cigarro e quase provoca incêndio em posto

Salário mínimo vai aumentar em 2026
Play

Pacto do Trabalho no Carnaval pode se tornar padrão em festas pelo Brasil, diz ministro

x