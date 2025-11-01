10 cidades mais místicas do Brasil: OVNIs, portais e centros de energia esotérica

Morro do Chapéu - Foto: Reprodução

Com a celebração do Halloween na sexta-feira, 31, o portal A TARDE mergulha no folclore brasileiro para explorar locais onde o véu entre o comum e o inexplicável parece mais tênue. Cidades místicas são aquelas que se destacam por um acúmulo notável de lendas locais, relatos de fenômenos inexplicáveis, ou por sua geologia e localização serem consideradas centros energéticos.

De aparições de ETs a confluências de energias esotéricas, estes destinos consolidaram sua fama, atraindo tanto curiosos quanto buscadores espirituais. A equipe do portal esteve recentemente em São Tomé das Letras (MG) e agora reúne dez dessas localidades. Abaixo, conheça os dez destinos mais místicos do Brasil.

Tudo sobre Turismo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Morro do Chapéu (BA)

A Bahia abriga Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina, conhecida por sua intensa conexão esotérica. Sua fama mística é construída sobre relatos frequentes de OVNIs — com direito a praça temática com esculturas de extraterrestres — e incidentes históricos como os ocorridos na Gruta da Boa Esperança em 1968.

A exuberante natureza local, rica em cavernas e cachoeiras, somada à altitude, é vista por muitos como fonte de energia espiritual, integrando diferentes vertentes religiosas e esotéricas.

Morro do Chapéu | Foto: Reprodução

São Tomé das Letras (MG)

Em seguida, São Tomé das Letras (MG), a capital nacional do misticismo, se consolida como um dos maiores nomes nacionais do misticismo, com seus 1.440 metros de altitude e a presença de comunidades alternativas. A cidade coleciona histórias sobre portais dimensionais e contatos diretos com seres espaciais, mantendo viva a atmosfera de enigmas que fascina seus visitantes.

A cidade coleciona histórias sobre portais dimensionais e contatos diretos com seres espaciais, mantendo viva a atmosfera de enigmas que fascina seus visitantes. A lenda de sua fundação, envolvendo um escravizado fugitivo e uma estátua milagrosa, já estabelece o tom misterioso que se estende aos relatos de aparições de fadas, duendes e gnomos, reforçando seu estereótipo como cidade mágica. Conheça o destino clicando aqui.

| Foto: Reprodução

Alto Paraíso de Goiás (GO)

Reconhecida como um cartão-postal esotérico, Alto Paraíso de Goiás serve como porta de entrada para o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. A região é frequentada por sua abundância de cachoeiras e, notavelmente, pela formação rochosa peculiar do Vale da Lua. Seu solo, rico em cristais, especialmente quartzo, é amplamente procurado por suas alegadas capacidades de canalizar energias.

A forte conexão com o esoterismo faz com que diversas comunidades se estabeleçam na região, buscando aproveitar o ambiente natural para práticas de bem-estar e espiritualidade. A abundância de água e a formação geológica dos cristais de quartzo específica são tidas como catalisadores para quem busca alinhamento energético e contato com a natureza em seu estado mais puro e místico.

| Foto: Reprodução

Chapada dos Guimarães (MT)

A região de Chapada dos Guimarães é palco frequente de fenômenos místicos, sendo o Morro de São Jerônimo notório por relatos de luzes estranhas e figuras humanoides, quase como um ponto de pouso de OVNIs. Um fenômeno ainda mais atrativo é o conhecido "Portão do Inferno", um precipício onde carros estacionados em declive sobem espontaneamente ou permanecem imóveis em ponto morto.

Essa anomalia magnética ou energética, que desafia a física, atrai não apenas curiosos, mas também já serviu de cenário para produções audiovisuais, incluindo filmes e novelas, evidenciando como os eventos sobrenaturais da região capturaram a atenção da cultura popular nacional.

| Foto: Reprodução

Guarabira (PB)

Guarabira atrai ufólogos por ser um provável antigo local de pouso de OVNIs, com sua geografia vista de cima lembrando um disco. A cidade possui um extenso histórico de aparições, sendo o mais notório um relato de 1996 sobre uma "enorme sombra triangular" pairando sobre a área urbana.

Além dos relatos visuais, a cidade acumula uma série de fenômenos que a mantém no radar da pesquisa ufológica. Esses acontecimentos inexplicáveis, documentados por moradores e pesquisadores, reforçam a crença de que a região guarda segredos ou serve como ponto de passagem para seres de outras esferas.

| Foto: Reprodução

Itaara (RS)

Itaara abraçou abertamente sua ligação com fenômenos extraterrestres. Desde 2001, abriga o Museu Internacional de Ufologia Victor Mostajo, administrado pelo estudioso Hernan Mostajo, que oferece uma vasta coleção de documentários e réplicas de ETs baseadas em relatos.

O museu não só documenta o histórico de aparições da região Sul do Brasil, mas também expõe réplicas de seres extraterrestres baseadas em diversos relatos. A iniciativa oficial da cidade em hospedar um acervo tão específico consolida Itaara como um centro de documentação e pesquisa dedicado ao tema no país.

| Foto: Reprodução

Peruíbe (SP)

Embora seja conhecida pelo turismo de praia, Peruíbe é uma rota importante para a ufologia no Brasil, sediando encontros nacionais desde 2001 devido à alta incidência de avistamentos e abduções e faz parte do Triângulo da Ufologia Brasileira. O ápice de sua fama ufológica ocorreu em 2008, quando um objeto avermelhado foi avistado e, no dia seguinte, foi encontrada no matagal uma marca inexplicável de 14 metros de diâmetro.

Apesar da tranquilidade aparente do litoral, a cidade é tida por muitos como uma área de alta atividade energética, o que explicaria a recorrência de encontros com o desconhecido.

| Foto: Reprodução

Sana (RJ)

Localizada entre a serra e o mar, Sana ganhou notoriedade com rumores de que Raul Seixas teria estabelecido ali sua "sociedade alternativa". Sua beleza natural, com montanhas e cachoeiras, exala um ar místico que é complementado pela fama acolhedora e pacífica de seus habitantes.

A tranquilidade do lugar, somada ao seu isolamento natural entre o verde da Mata Atlântica, cria o cenário ideal para a manutenção de lendas. Os próprios moradores contribuem para o ambiente místico, espalhando narrativas que ressoam com o espírito livre da região.

| Foto: Marcelo Freire

Serra do Roncador (MT)

Com quase 800 km de extensão, a Serra do Roncador é um santuário metafísico internacional, especulado como o Portal de Aquarius. Cercada por lendas que a ligam à origem do chakra do planeta e à civilização Inca, a região guarda mistérios como a Lagoa Miararé, cujas águas cristalinas não abrigam vida aquática.

Muitas lendas cercam a serra, incluindo a suposição de que ali se deu a origem do chakra do planeta ou que ela esconderia vulcões extintos com fósseis de dinossauros e discos voadores. A misteriosa lagoa Miararé, profunda e de águas cristalinas, mas sem vida aquática, adiciona uma camada de mistério à sua geologia singular.

| Foto: Reprodução

Visconde de Mauá (RJ)

Aninhada na Serra da Mantiqueira, Visconde de Mauá é famosa pelos relatos de contato com seres como gnomos, duendes e fadas, lendas alimentadas pelos próprios moradores. A região possui um cenário natural belíssimo, e acredita-se que somente crianças ou adultos "escolhidos" podem observar tais criaturas místicas, sustentando um forte turismo sobrenatural.

A crença local dita que apenas crianças e alguns adultos selecionados podem observar tais criaturas místicas, o que mantém viva uma aura de encantamento na região. Essa forte cultura do sobrenatural, combinada à beleza cênica, garante a Visconde de Mauá um ótimo turismo focado no inusitado, especialmente na comunidade hippie da Vila da Maromba.