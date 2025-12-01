POLÍTICA
José Dirceu provoca bolsonarismo: "Tem um problema a resolver"
Ex-ministro, no entanto, disse acreditar que é ilusão acreditar que Jair Bolsonaro vai sair de cena
Por Yuri Abreu
O ex-ministro José Dirceu fez uma provocação direta ao bolsonarismo ao afirmar que, mesmo após a prisão de Jair Bolsonaro (PL), o grupo político “tem um problema a resolver”.
Segundo Dirceu, o bolsonarismo precisa do ex-presidente, mas ao mesmo tempo “não o quer”, já que a imagem dele foi desgastada pela condenação por tentativa de golpe e pelo episódio da tornozeleira eletrônica.
"Bolsonaro não vai sair de cena. Isso é uma ilusão. O bolsonarismo tem um problema para resolver. Bolsonaro vai ter que trabalhar para que alguém dê indulto para ele. Mas o eleitorado vai aceitar isso? Ninguém forma maioria pregando indulto", disse ele em entrevista ao Estadão, publicada neste domingo (30).
Dirceu: bolsonarismo já não é maioria
O dirigente petista afirmou que o campo bolsonarista não será mais maioria no país e defendeu que a esquerda tem vantagem por estar unificada em torno da candidatura à reeleição de Lula (PT).
Ele ainda ironizou o episódio em que Bolsonaro queimou a tornozeleira com ferro de solda:
Aquela imagem do Bolsonaro com a tornozeleira foi patética. Ridícula.
Tarcísio e a direita têm “outro problema”
Dirceu afirmou que Bolsonaro continuará influente: “Ele lidera parte da direita e principalmente a extrema-direita.”
Porém, disse que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), enfrenta um dilema ao tentar se consolidar como alternativa:
"Ele está identificado com o bolsonarismo e também com Donald Trump, o que pode limitar sua capacidade de ampliar apoios em 2026", finalizou
