Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

José Dirceu provoca bolsonarismo: "Tem um problema a resolver"

Ex-ministro, no entanto, disse acreditar que é ilusão acreditar que Jair Bolsonaro vai sair de cena

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

01/12/2025 - 8:06 h
José Dirceu diz que bolsonarismo tem problema a resolver
José Dirceu diz que bolsonarismo tem problema a resolver -

O ex-ministro José Dirceu fez uma provocação direta ao bolsonarismo ao afirmar que, mesmo após a prisão de Jair Bolsonaro (PL), o grupo político “tem um problema a resolver”.

Segundo Dirceu, o bolsonarismo precisa do ex-presidente, mas ao mesmo tempo “não o quer”, já que a imagem dele foi desgastada pela condenação por tentativa de golpe e pelo episódio da tornozeleira eletrônica.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Bolsonaro não vai sair de cena. Isso é uma ilusão. O bolsonarismo tem um problema para resolver. Bolsonaro vai ter que trabalhar para que alguém dê indulto para ele. Mas o eleitorado vai aceitar isso? Ninguém forma maioria pregando indulto", disse ele em entrevista ao Estadão, publicada neste domingo (30).

Dirceu: bolsonarismo já não é maioria

O dirigente petista afirmou que o campo bolsonarista não será mais maioria no país e defendeu que a esquerda tem vantagem por estar unificada em torno da candidatura à reeleição de Lula (PT).

Ele ainda ironizou o episódio em que Bolsonaro queimou a tornozeleira com ferro de solda:

Leia Também:

Michelle pode mudar planos para 2026 após prisão de Bolsonaro
Carlos Bolsonaro lamenta "sumiço" do pai, que está na preso na PF
'Ainda Estou Aqui' e mais: Bolsonaro pode reduzir pena lendo livros
Aquela imagem do Bolsonaro com a tornozeleira foi patética. Ridícula.
José Dirceu

Tarcísio e a direita têm “outro problema”

Dirceu afirmou que Bolsonaro continuará influente: “Ele lidera parte da direita e principalmente a extrema-direita.”

Porém, disse que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), enfrenta um dilema ao tentar se consolidar como alternativa:

"Ele está identificado com o bolsonarismo e também com Donald Trump, o que pode limitar sua capacidade de ampliar apoios em 2026", finalizou

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

bolsonarismo Bolsonaro eleições 2026 José Dirceu Tarcísio de Freitas tornozeleira eletrônica

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
José Dirceu diz que bolsonarismo tem problema a resolver
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

José Dirceu diz que bolsonarismo tem problema a resolver
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

José Dirceu diz que bolsonarismo tem problema a resolver
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

José Dirceu diz que bolsonarismo tem problema a resolver
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

x