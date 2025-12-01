Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Michelle pode mudar planos para 2026 após prisão de Bolsonaro

Plano original da ex-primeira-dama era concorrer a uma vaga ao Senado

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

01/12/2025 - 6:40 h
Michelle Bolsoanro pode mudar planos para 2026
Michelle Bolsoanro pode mudar planos para 2026 -

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) passou a indicar a aliados, nos últimos dias, que aceita disputar a vice-presidência da República em 2026 numa chapa liderada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

A mudança de postura ocorre após o marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), começar a cumprir, em regime fechado, a pena à qual foi condenado no inquérito do golpe. A prisão acelerou debates internos sobre a sucessão dentro do bolsonarismo e reforçou a necessidade de manter alguém da família em posição de destaque nacional.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Michelle visita Bolsonaro na PF e desabafa: “Dias difíceis”
Após prisão de Bolsonaro, irmão de Michelle pede exoneração a Tarcísio
Michelle publica foto inédita de Bolsonaro e se declara

Família teme perder influência para Tarcísio

Segundo interlocutores do clã Bolsonaro ouvidos pelo colunista Igor Gadelha, do Metrópoles, há receio de que, caso se eleja presidente, Tarcísio se consolide como principal líder da direita e deixe o legado de Jair Bolsonaro em segundo plano. A presença de Michelle na chapa, avaliam aliados, garantiria continuidade simbólica e política, além de mobilizar a base conservadora e o eleitorado feminino.

Plano original era disputar o Senado

Até recentemente, Michelle Bolsonaro planejava concorrer ao Senado pelo Distrito Federal em 2026. A expectativa era montar uma chapa competitiva e até indicar um dos irmãos como suplente. A nova conjuntura política, porém, teria mudado o cálculo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

bolsonarismo eleições 2026 Jair Bolsonaro Michelle Bolsonaro prisão bolsonaro Tarcísio de Freitas Vice-presidente

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Michelle Bolsoanro pode mudar planos para 2026
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Michelle Bolsoanro pode mudar planos para 2026
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Michelle Bolsoanro pode mudar planos para 2026
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Michelle Bolsoanro pode mudar planos para 2026
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

x