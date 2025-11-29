Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

'Ainda Estou Aqui' e mais: Bolsonaro pode reduzir pena lendo livros

Condenado a 27 anos, ex-presidente pode ter a pena reduzida em quatro dias por livro lido

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

29/11/2025 - 8:25 h
Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) segue preso em Brasília
Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) segue preso em Brasília -

Condenado a 27 anos e três meses de prisão por golpe de Estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros cinco integrantes do chamado "núcleo 1" da trama golpista, detidos no Distrito Federal, têm uma opção incomum para abater parte de suas sentenças: a leitura de livros.

De acordo com a legislação vigente, o programa de redução de pena por leitura permite que cada preso que aderir voluntariamente tenha a pena reduzida em quatro dias a cada livro comprovadamente lido.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Bolsonaro aponta “erro judiciário” e pede nulidade de processo
Flávio Bolsonaro ajudou a criar regra que atinge pai na cadeia
Bolsonaro recebe atendimento médico na prisão após crise de soluço

O programa de remição de pena por leitura estabelece regras específicas no Distrito Federal:

  • Os presos têm o prazo máximo de 21 dias para concluir a leitura de cada obra.
  • Após a leitura, os condenados precisam escrever um relatório sobre o livro no prazo de até dez dias.
  • O limite para cada custodiado é de 11 livros por ano, o que significa um total de 44 dias de pena reduzida a cada 12 meses.

Livros proibidos e temas inclusivos

A lista de títulos elegíveis para o programa é elaborada pela Secretaria de Educação do DF, que veta obras com qualquer tipo de violência ou discriminação. Os temas permitidos buscam a reflexão e o debate sobre a sociedade.

Entre os títulos disponíveis na lista estão obras que abordam temas sensíveis e de relevância social, como democracia, ditadura, racismo e questões de gênero:

  • Ainda estou aqui – Marcelo Rubens Paiva (2015)
  • Pequeno manual antirracista – Djamila Ribeiro (2019)
  • Na minha pele – Lázaro Ramos (2017)
  • Presos que menstruam – Nana Queiroz (2015)
  • Democracia – Philip Bunting (2024)
  • 1968: o ano que não terminou – Zuenir Ventura (1988)
  • Admirável mundo novo – Aldous Huxley (1932)
  • Canção para ninar menino grande – Conceição Evaristo (2018)
  • Guerra e paz – Liev Tolstói (1869)

Para ter acesso ao benefício, Bolsonaro e os outros presos do núcleo golpista precisam de uma autorização formal do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que foi o relator do inquérito em que foram condenados.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bolsonaro ex-presidente Bolsonaro Jair Bolsonaro livro para Bolsonaro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) segue preso em Brasília
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) segue preso em Brasília
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) segue preso em Brasília
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) segue preso em Brasília
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

x