Carlos Bolsonaro lamenta "sumiço" do pai, que está na preso na PF

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) lamentou a falta de informações sobre o pai, o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PL), que está preso na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília. No perfil do X, neste sábado, 29, o edil afirmou que está sem notícias do pai há mais de 48.

“A família não tem informação alguma sobre Jair Bolsonaro há mais de dois dias. Pelo amor de Deus…”, escreveu Carlos.

Indignado, o filho de Bolsonaro comparou a situação à época em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), esteve preso. O vereador compartilhou uma matéria, alengando que o petista recebeu 572 visitas em seis meses na prisão.

Saúde de Bolsonaro

O apelo surge em meio às más notícias sobre o estado de saúde do ex-presidente da República. Anteriormente, os aliados afirmaram que Bolsonaro está sofrendo com recorrentes epsódios de mal-estar e precisou de atendimento médico na última semana.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão, pela trama golpista. Inicialmente, ele cumpria prisão domiciliar, mas foi transferido para a Superintendência da PF, após determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no último sábado, 22.