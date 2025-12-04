POLÍCIA
Tribunal do crime: corpo é achado com mãos e pés amarrados na BR-324
Departamento de Polícia Técnica recolheu o corpo, que será analisado para identificar autoria e dinâmica do crime
Por Luan Julião
Um corpo foi encontrado no início da tarde desta quinta-feira, 4, no Km 625 da BR-324, na região do Retiro, no sentido Salvador. A vítima estava com as mãos e os pés amarrados, o que levanta a suspeita de que tenha sido submetida a tortura e possivelmente condenado por um “tribunal do crime”.
Segundo informações preliminares, o corpo apresentava diversas marcas de disparos de arma de fogo. Apesar da violência da cena, as primeiras apurações indicam que o local não possui sinais de que a execução ocorreu ali. Conforme apurado pelo Portal A TARDE, tudo indica que a área foi usada apenas para desova do corpo.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou a ocorrência e informou que o corpo ainda não foi identificado. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a remoção e deve analisar o caso por meio de perícia para auxiliar na investigação.
A autoria e motivação do crime permanecem desconhecidas. O caso será investigado pela Polícia Civil.
