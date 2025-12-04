Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Idoso de 66 anos é executado a tiros em Candeias

Vítima era conhecida como “Lero” e foi encontrada sem vida próximo a um depósito de bebidas

Luan Julião

Por Luan Julião

04/12/2025 - 13:18 h
Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi chamado para remover o corpo
Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi chamado para remover o corpo -

Um idoso de 66 anos foi brutalmente executado na noite desta quarta-feira, 3, na cidade de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador. A vítima, identificada como Valdir das Neves Oliveira, conhecida pelos vizinhos como “Lero”, estava próximo a um depósito de bebidas no bairro Malembá quando foi surpreendida e morta a tiros.

De acordo com informações apuradas pelo Portal A Tarde, moradores e amigos relataram que a execução pode estar relacionada a uma disputa por um terreno na região. A motivação, no entanto, ainda será investigada pela Polícia Civil.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A 20ª Delegacia Territorial de Candeias informou que expediu as guias para remoção e necropsia, e que diligências já estão em andamento para identificar a autoria e esclarecer o crime.

Leia Também:

Idoso é resgatado em situação de abandono em sítio da RMS
Golpe que imita site cresce e usa artimanha para convencer usuários
Tribunal do crime: corpo é achado com mãos e pés amarrados na BR-324

A Polícia Militar também foi acionada para a ocorrência. Segundo o 26º BPM, os policiais chegaram ao local após serem informados sobre disparos de arma de fogo e encontraram Valdir caído, ferido e sem sinais vitais. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) esteve na área para realizar os procedimentos legais.

A investigação segue sob responsabilidade da Polícia Civil.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

candeias disputa de terreno execução investigação Polícia Civil violência

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi chamado para remover o corpo
Play

Moradores da Pituba denunciam furtos em antigo prédio dos Correios

Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi chamado para remover o corpo
Play

Líder de facção criminosa na Bahia cai em operação da Polícia Civil

Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi chamado para remover o corpo
Play

Emboscada: Jovem morto com mais de 70 tiros foi levado de festa paredão

Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi chamado para remover o corpo
Play

Homem é executado a tiros em Santa Cruz; vídeo

x