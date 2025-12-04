POLÍCIA
Idoso de 66 anos é executado a tiros em Candeias
Vítima era conhecida como “Lero” e foi encontrada sem vida próximo a um depósito de bebidas
Por Luan Julião
Um idoso de 66 anos foi brutalmente executado na noite desta quarta-feira, 3, na cidade de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador. A vítima, identificada como Valdir das Neves Oliveira, conhecida pelos vizinhos como “Lero”, estava próximo a um depósito de bebidas no bairro Malembá quando foi surpreendida e morta a tiros.
De acordo com informações apuradas pelo Portal A Tarde, moradores e amigos relataram que a execução pode estar relacionada a uma disputa por um terreno na região. A motivação, no entanto, ainda será investigada pela Polícia Civil.
A 20ª Delegacia Territorial de Candeias informou que expediu as guias para remoção e necropsia, e que diligências já estão em andamento para identificar a autoria e esclarecer o crime.
A Polícia Militar também foi acionada para a ocorrência. Segundo o 26º BPM, os policiais chegaram ao local após serem informados sobre disparos de arma de fogo e encontraram Valdir caído, ferido e sem sinais vitais. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) esteve na área para realizar os procedimentos legais.
A investigação segue sob responsabilidade da Polícia Civil.
