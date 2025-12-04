Menu
CONDIÇÕES DEGRADANTES

Idoso é resgatado em situação de abandono em sítio da RMS

Vítima tinha previdência retida por responsável pelo imóvel

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

04/12/2025 - 13:04 h
Imagem ilustrativa da imagem Idoso é resgatado em situação de abandono em sítio da RMS
-

Um idoso de 81 anos foi resgatado, na manhã desta quinta-feira, 4, em um sítio localizado no município de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. A vítima trabalhava como caseiro no imóvel e enfrentava situação de extremo abandono.

Segundo as investigações, o responsável pelo imóvel mantinha o benefício previdenciário do idoso retido. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o homem foi encontrado com violações que comprometiam saúde, segurança e dignidade.

Próximos passos

Após o resgate, o idoso foi encaminhado para atendimento especializado, recebendo acolhimento e suporte inicial das Secretarias Municipais de Assistência Social e Saúde. A apuração foi conduzida pela Delegacia Especial de Atendimento ao Idoso (DEATI), com apoio do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV).

Osresponsáveis podem responder por abandono de vulnerável, redução à condição análoga à de escravo, apropriação de proventos e outros delitos previstos em lei.

