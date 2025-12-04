CONDIÇÕES DEGRADANTES
Idoso é resgatado em situação de abandono em sítio da RMS
Vítima tinha previdência retida por responsável pelo imóvel
Por Luiza Nascimento
Um idoso de 81 anos foi resgatado, na manhã desta quinta-feira, 4, em um sítio localizado no município de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. A vítima trabalhava como caseiro no imóvel e enfrentava situação de extremo abandono.
Segundo as investigações, o responsável pelo imóvel mantinha o benefício previdenciário do idoso retido. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o homem foi encontrado com violações que comprometiam saúde, segurança e dignidade.
Leia Também:
Próximos passos
Após o resgate, o idoso foi encaminhado para atendimento especializado, recebendo acolhimento e suporte inicial das Secretarias Municipais de Assistência Social e Saúde. A apuração foi conduzida pela Delegacia Especial de Atendimento ao Idoso (DEATI), com apoio do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV).
Osresponsáveis podem responder por abandono de vulnerável, redução à condição análoga à de escravo, apropriação de proventos e outros delitos previstos em lei.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes