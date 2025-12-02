Casos de HIV em idosos crescem 441% em uma década no Brasil

Casal de idosos - Foto: lustrativa/Freepik

O crescimento de 441% nos casos de HIV em pessoas com idade acima de 60 anos tem ligado o sinal de alerta entre profissionais da saúde.

Os dados, equivalentes ao período de uma década, trazem à tona um conjunto de questões e possíveis causas, entretanto, para a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG), esse avanço pode ser atribuído, principalmente, a dois fatores: o preconceito que ainda existe na sociedade ao achar que esse público não possui vida sexual ativa e a carência de campanhas acerca desse assunto.

Embora pouco discutido, o tema é considerado tão relevante que, por meio da Lei nº 13.504/2017, foi instituído, no Brasil, a campanha Dezembro Vermelho com a finalidade de mobilizar a sociedade na luta contra o vírus HIV, a Aids e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

Segundo dados da SBGG, só entre 2011 e 2021 foram registrados 12.686 diagnósticos de HIV em pessoas com 60 anos ou mais. Os números revelam também 24.809 casos de AIDS e 14.773 mortes nessa mesma faixa-etária.

Conforme esclarecimentos da médica geriatra da SBGG, Alessandra Tieppo, há uma série de explicações técnicas que explica esse aumento de 441% no público idoso. "Na verdade, esse aumento do HIV na população idosa é multifatorial. Vai desde o próprio envelhecimento da população, o aumento do número de idosos, o hábito de vida desse paciente, como por exemplo, manter a atividade sexual por mais tempo, e, também, a detecção do HIV nessa população. Então, ele acaba sendo multifatorial.

Por isso que apresenta esse aumento. E, muitas vezes, esse diagnóstico está sendo feito na fase tardia, que acaba não sendo um caso novo, mas, um caso antigo que foi diagnosticado na fase tardia", destacou.

A médica atribui o avanço desse doença, sobretudo, ao preconceito ainda existente na sociedade no que diz respeito à prática de sexo entre idosos.

"Existe o preconceito contra a vida sexual da pessoa idosa. Então, é desconsiderado essa triagem como rotina nas consultas médicas. E, muitas vezes, nas internações prolongadas não se tem cuidado de fazer essa triagem. O principal ponto aqui é, justamente, a ignorância ou a falta de diálogo. Considerar que a população idosa não tem uma vida sexual ativa ou que não tem comportamentos de riscos que podem levá-lo à infecção pelo HIV. É muito importante que a gente reflita sobre esses casos nessa população", alertou a médica.

Alessandra Tieppo, geriatra | Foto: Arquivo pessoal

Questionada se o tratamento para a população 60+ é diferenciado, comparado ao público mais jovem, a geriatra esclareceu que não, porém, apresentou algumas ressalvas: "O tratamento do HIV nessa população não tem diferença, mas, ele pode se tornar complicado, justamente pelas comorbidades que esse paciente pode apresentar. Então, se torna um tratamento mais difícil para essa população. Mas, é o mesmo usado para a população jovem e para a população adulta".

A terapia antirretroviral (TARV) é considerada o tratamento padrão para a infecção pelo HIV, por esse motivo, é indispensável para pacientes nessa condição.

"Ela é essencial para que a gente diminua a carga viral no organismo, evitando que, assim, a AIDS se desenvolva. Então, ele é uma medicação que vai combater o vírus até ele se tornar indetectável no organismo. Essa terapia é destinada a todos os pacientes que têm o vírus do HIV e é disponibilizada no Sistema Único de Saúde (SUS)", orientou a Alessandra.

Sintomas do HIV podem ser confundidos com sinais da velhice

"Os sintomas da pessoa idosa são iguais aos da pessoa jovem. Ela tem cansaço, estado febril, quadro viral inicial e, muitas vezes, isso é confundido com o próprio envelhecimento. Essa confusão faz com que não seja feita a triagem do HIV, desconsiderado nesse primeiro momento, sendo diagnosticado, então, na fase tardia, quando já tem as complicações do HIV ou já está instaurada a AIDS".

Para a médica, as iniciativas, ações e mobilizações em unidades de saúde e na sociedade são grandes aliadas para reduzir esses números."É de suma importância que as campanhas tenham essa visibilidade para essa faixa etária também. Deveriam haver campanhas, que já houveram no passado, específicas para esse público. E para os profissionais de saúde que atendem esse público, oriento fiquem atentos à necessidade dessa triagem e desse diagnóstico precoce na população idosa".