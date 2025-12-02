Menu
HOME > SAÚDE
SAÚDE

Distúrbio ligado à cannabis pode durar dias e levar ao hospital

Estudos estadunidenses detectaram síndrome em usuários frequentes

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

02/12/2025 - 7:14 h
Cientistas da Universidade de Washington alertam para o avanço da síndrome da hiperêmese canabinóide, condição que afeta alguns usuários frequentes de cannabis e que agora recebeu reconhecimento oficial da Organização Mundial de Saúde (OMS).

O distúrbio leva muitos pacientes repetidas vezes às emergências, com episódios severos de:

  • Dor abdominal
  • Náuseas
  • Vômitos

Transtorno gastrointestinal

Classificada como um transtorno gastrointestinal, a síndrome causa crises que podem durar dias e se repetir ao longo do ano. Um sinal típico é o alívio temporário dos sintomas com banhos muito quentes.

A causa exata ainda é desconhecida, mas está claramente ligada ao uso contínuo da cannabis e a única forma comprovada de interromper as crises é parar totalmente o consumo.

Desde 1º de outubro, a condição ganhou o código R11.16 na Classificação Internacional de Doenças (CID), o que deve facilitar o registro padronizado e o monitoramento dos casos. Pesquisadores afirmam que a medida permitirá compreender melhor quem é mais vulnerável, já que apenas parte dos usuários desenvolve o quadro.

Leia Também:

Barata e saudável: fruta pode ajudar a reduzir gordura no fígado
Mounjaro e Ozempic beneficiam a redução da obesidade, segundo a OMS
Adolescente perde pedaços dos pulmões após três anos de uso de "vape"

Tratamento

O tratamento segue desafiador: medicamentos tradicionais contra enjoo muitas vezes não funcionam, levando médicos a alternativas como Haldol ou cremes de capsaicina.

Outro obstáculo é a resistência de alguns pacientes em aceitar que a cannabis esteja causando o problema, sobretudo entre os que usam a substância com fins terapêuticos, o que dificulta a suspensão do consumo.

x