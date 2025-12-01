Barata e saudável: fruta pode ajudar a reduzir gordura no fígado

A fruta é uma das mais populares - Foto: Ilustrativa | Freepik

Umas das frutas maia populares do Brasil pode ser uma grande auxiliar na diminuição de gordura no fígado. Com baixo valor calórico e riqueza em fibras, a maçã tem um papel importante na recuperação saudável deste órgão.

Segundo informações de especialistas ao site Metrópoles, a fruta possui uma fibra solúvel, chamada pectina, responsável por ajudar a limpar gorduras e toxinas do corpo, além de seus polifenóis anti-inflamatórios, que servem para outras doenças.

Além da maçã, outras frutas populares também desempenham este papel no corpo humano, como amoras, mirtilo e toranja. Elas possuem enzimas de queima de gordura e antocianinas capazes de reduzir o estresse oxidativo do fígado.

Entretanto, as frutas sozinhas não fazem milagre e devem ser combinadas com medicação e atividades físicas. Além de uma dieta balanceada e sono de qualidade, que garantem uma rotina saudável.