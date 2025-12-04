ECONOMIA
Quatro em cada dez idosos já caíram em fraudes financeiras
Serasa lança ferramenta para realizar denúncias em meio ao Feirão Limpa Nome
Por Victoria Isabel
Em meio ao Feirão Limpa Nome, quando milhões de consumidores buscam oportunidades para quitar dívidas, golpistas têm intensificado ataques usando o nome da Serasa para enganar especialmente brasileiros acima de 60 anos.
De acordo com uma pesquisa realizada em parceria com a Silverguard e o Instituto Opinion Box, a cada 10 idosos já foram vítimas de golpes financeiros, e quase metade sofreu ao menos uma tentativa recente.
Segundo a Serasa, o período de maior procura por acordos tem se tornado terreno fértil para criminosos que copiam a linguagem e a identidade visual de marcas conhecidas para transmitir credibilidade. Segundo o estudo, entre os que já foram vítimas, 40% passaram por mais de um golpe, e 80% registraram perdas financeiras — em mais da metade dos casos, acima de R$ 1.000.
Golpes que usam o nome da Serasa seguem um padrão
Para além da pesquisa, a Silverguard analisou os golpes que se passam pela Serasa e identificou os principais canais usados pelos criminosos:
- fraudes por e-mail (45%)
- seguidas por WhatsApp (21%)
- anúncios em sites e aplicativos (11%)
- redes sociais (9%)
- apps de busca (5%)
- SMS (2%)
De acordo com o Serasa, o modo de atuação costuma ser semelhante. Os golpistas iniciam o contato oferecendo supostos “descontos exclusivos” válidos por tempo limitado e enviam links que direcionam o consumidor para páginas falsas ou números de atendimento que simulam equipes oficiais.
Nessas conversas, solicitam dados pessoais e enviam boletos adulterados ou chaves Pix falsas. Após o pagamento, o contato é encerrado, e a dívida permanece ativa, já que nada foi negociado pelos canais oficiais.
Como fugir e denunciar golpes em nome da Serasa
“Alguns sinais devem acender o alerta aos consumidores: nunca solicitamos depósitos para contas de pessoas físicas e não cobramos taxas antecipadas para liberar descontos”, reforça Patrícia Camillo, gerente da Serasa. “Na dúvida, não clique em links suspeitos e não compartilhe seus dados sem checar os canais oficiais e selos de verificação nas redes sociais”.
Diante desse cenário, a empresa também disponibiliza aos consumidores a Central Serasa no SOS Golpe, em parceria com a Silverguard. A ferramenta permite que vítimas formalizem uma denúncia completa em poucos minutos, enquanto aciona imediatamente o banco recebedor para solicitar o bloqueio preventivo do valor.
O atendimento funciona para qualquer golpe financeiro, mesmo aqueles que não envolvem diretamente a Serasa. Consumidores com mais de 60 anos entram automaticamente em uma fila prioritária, e as instituições financeiras recebem alertas específicos quando se trata de vítimas idosas.
Para denunciar, a Serasa orienta:
- Se for uma tentativa de golpe, acesse serasa.com.br/contra-fraudes. Esse canal é indicado para denunciar sites, links ou números falsos que utilizam indevidamente a marca.
- Se for um golpe com perde financeira, acesse central.sosgolpe.com.br/serasa. A vítima pode relatar o caso, anexar provas e receber um passo a passo que aumenta as chances de recuperar o seu dinheiro. Ao incluir a denúncia na Central Serasa do SOS Golpe, ela segue sendo acompanhada no WhatsApp do SOS Golpe.
Canais oficiais para negociação de dívidas:
- Site oficial: www.serasa.com.br
- WhatsApp oficial: (11) 99575-2096
- Aplicativo Android: Google Play
- Aplicativo iOS: Apple Store
