HOME > ECONOMIA
ECONOMIA

Quatro em cada dez idosos já caíram em fraudes financeiras

Serasa lança ferramenta para realizar denúncias em meio ao Feirão Limpa Nome

Victoria Isabel

04/12/2025 - 10:15 h | Atualizada em 04/12/2025 - 10:26
Ataques são intensificados contra brasileiros acima de 60 anos
Em meio ao Feirão Limpa Nome, quando milhões de consumidores buscam oportunidades para quitar dívidas, golpistas têm intensificado ataques usando o nome da Serasa para enganar especialmente brasileiros acima de 60 anos.

De acordo com uma pesquisa realizada em parceria com a Silverguard e o Instituto Opinion Box, a cada 10 idosos já foram vítimas de golpes financeiros, e quase metade sofreu ao menos uma tentativa recente.

Segundo a Serasa, o período de maior procura por acordos tem se tornado terreno fértil para criminosos que copiam a linguagem e a identidade visual de marcas conhecidas para transmitir credibilidade. Segundo o estudo, entre os que já foram vítimas, 40% passaram por mais de um golpe, e 80% registraram perdas financeiras — em mais da metade dos casos, acima de R$ 1.000.

Golpes que usam o nome da Serasa seguem um padrão

Para além da pesquisa, a Silverguard analisou os golpes que se passam pela Serasa e identificou os principais canais usados pelos criminosos:

  • fraudes por e-mail (45%)
  • seguidas por WhatsApp (21%)
  • anúncios em sites e aplicativos (11%)
  • redes sociais (9%)
  • apps de busca (5%)
  • SMS (2%)

De acordo com o Serasa, o modo de atuação costuma ser semelhante. Os golpistas iniciam o contato oferecendo supostos “descontos exclusivos” válidos por tempo limitado e enviam links que direcionam o consumidor para páginas falsas ou números de atendimento que simulam equipes oficiais.

Nessas conversas, solicitam dados pessoais e enviam boletos adulterados ou chaves Pix falsas. Após o pagamento, o contato é encerrado, e a dívida permanece ativa, já que nada foi negociado pelos canais oficiais.

Como fugir e denunciar golpes em nome da Serasa

“Alguns sinais devem acender o alerta aos consumidores: nunca solicitamos depósitos para contas de pessoas físicas e não cobramos taxas antecipadas para liberar descontos”, reforça Patrícia Camillo, gerente da Serasa. “Na dúvida, não clique em links suspeitos e não compartilhe seus dados sem checar os canais oficiais e selos de verificação nas redes sociais”.

Diante desse cenário, a empresa também disponibiliza aos consumidores a Central Serasa no SOS Golpe, em parceria com a Silverguard. A ferramenta permite que vítimas formalizem uma denúncia completa em poucos minutos, enquanto aciona imediatamente o banco recebedor para solicitar o bloqueio preventivo do valor.

O atendimento funciona para qualquer golpe financeiro, mesmo aqueles que não envolvem diretamente a Serasa. Consumidores com mais de 60 anos entram automaticamente em uma fila prioritária, e as instituições financeiras recebem alertas específicos quando se trata de vítimas idosas.

Para denunciar, a Serasa orienta:

  • Se for uma tentativa de golpe, acesse serasa.com.br/contra-fraudes. Esse canal é indicado para denunciar sites, links ou números falsos que utilizam indevidamente a marca.
  • Se for um golpe com perde financeira, acesse central.sosgolpe.com.br/serasa. A vítima pode relatar o caso, anexar provas e receber um passo a passo que aumenta as chances de recuperar o seu dinheiro. Ao incluir a denúncia na Central Serasa do SOS Golpe, ela segue sendo acompanhada no WhatsApp do SOS Golpe.

Canais oficiais para negociação de dívidas:

  • Site oficial: www.serasa.com.br
  • WhatsApp oficial: (11) 99575-2096
  • Aplicativo Android: Google Play
  • Aplicativo iOS: Apple Store

