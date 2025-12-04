Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VERÃO?

Onda de calor invade o Brasil e temperatura deve ultrapassar 40ºC

Primeiro episódio de calor extremo da temporada acontece nos próximos dias

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

04/12/2025 - 8:11 h | Atualizada em 04/12/2025 - 8:42
Imagem ilustrativa da imagem Onda de calor invade o Brasil e temperatura deve ultrapassar 40ºC
-

O verão começa oficialmente no Brasil no dia 21 de dezembro, no entanto, o chamado verão meteorológico já iniciou. Isso significa que os episódios de calor extremo se tornarão cada vez mais constantes e, nos próximos dias, algumas cidades do país devem ultrapassar 40ºC.

Segundo dados da MetSul Meteorologia, a partir desta quinta-feira, 4, uma massa de ar muito quente vai tomar conta do Rio Grande do Sul. A temperatura varia entre 32ºC a 35ºC na maioria das regiões, incluindo o Oeste, Noroeste, Centro, Campanha, Vales e Grande Porto Alegre.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Na sexta-feira, 5, o calor aumenta na maioria das cidades gaúchas, com exceção a áreas mais elevadas da Serra e perto da costa. Em localidades dos vales, do Centro e do Noroeste haverá pontos com 35ºC a 38ºC à tarde.

Leia Também:

Onda de calor com até 43ºC vai afetar Rio de Janeiro, São Paulo e mais estados
O alemão não gostou dos indígenas, do calor e do incêndio
Adeus, chuva! Sol e calor devem predominar em Salvador no mês de novembro

Leia Também:

Onda de calor com até 43ºC vai afetar Rio de Janeiro, São Paulo e mais estados
O alemão não gostou dos indígenas, do calor e do incêndio
Adeus, chuva! Sol e calor devem predominar em Salvador no mês de novembro

Calor ultrapassa 40ºC

Mas é no sábado, 6, que está previsto um pico de intensidade, com as máximas entre 35ºC e 38ºC em quase todo o Rio Grande do Sul, podendo atingir 40ºC no Noroeste, Oeste, Centro, Campanha, Vales e na Grande Porto Alegre. Não se descarta que a temperatura ultrapasse 40ºC em alguns municípios.

No domingo, 7, o calor diminui no Sul e no Leste do estado, mas as outras regiões pode aumentar. As máximas variam entre 35ºC a 40ºC no Oeste, Noroeste e o Centro do estado, com possibilidade ultrapassar 40ºC.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Calor extremo Meteorologia previsão do tempo rio grande do sul temperaturas altas verão

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

“Pegada suicida”: entenda o erro que causou a morte de homem atingido por supino

Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

Play

Vídeo: presidente Lula emociona-se com discurso de jovem moçambicana

Play

VÍDEO: motociclista morre durante apresentação no Beto Carrero World

x