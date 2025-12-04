Onda de calor invade o Brasil e temperatura deve ultrapassar 40ºC

- Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

O verão começa oficialmente no Brasil no dia 21 de dezembro, no entanto, o chamado verão meteorológico já iniciou. Isso significa que os episódios de calor extremo se tornarão cada vez mais constantes e, nos próximos dias, algumas cidades do país devem ultrapassar 40ºC.

Segundo dados da MetSul Meteorologia, a partir desta quinta-feira, 4, uma massa de ar muito quente vai tomar conta do Rio Grande do Sul. A temperatura varia entre 32ºC a 35ºC na maioria das regiões, incluindo o Oeste, Noroeste, Centro, Campanha, Vales e Grande Porto Alegre.

Na sexta-feira, 5, o calor aumenta na maioria das cidades gaúchas, com exceção a áreas mais elevadas da Serra e perto da costa. Em localidades dos vales, do Centro e do Noroeste haverá pontos com 35ºC a 38ºC à tarde.

Calor ultrapassa 40 ºC

Mas é no sábado, 6, que está previsto um pico de intensidade, com as máximas entre 35ºC e 38ºC em quase todo o Rio Grande do Sul, podendo atingir 40ºC no Noroeste, Oeste, Centro, Campanha, Vales e na Grande Porto Alegre. Não se descarta que a temperatura ultrapasse 40ºC em alguns municípios.

No domingo, 7, o calor diminui no Sul e no Leste do estado, mas as outras regiões pode aumentar. As máximas variam entre 35ºC a 40ºC no Oeste, Noroeste e o Centro do estado, com possibilidade ultrapassar 40ºC.