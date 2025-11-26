Onda de calor com até 43ºC vai afetar Rio de Janeiro, São Paulo e mais estados

Bolha de calor começa a impactar já nesta semana - Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Uma onda de calor que vai atingir a Argentina e levar a temperatura para uma máxima de 43ºC também deve gerar impacto no Brasil e causar temperaturas muito altas em vários estados do Sul, Centro-Oeste e do Sudeste nos próximos dias.

De acordo com o Metsul, serão vários dias seguidos de máximas superiores ou muito superiores à climatologia histórica são esperados no Centro-Sul do Brasil. As altas temperaturas serão reflexo da influência da bolha de calor sobre o Norte da Argentina.

Esse evento da bolha de calor começa a impactar a Argetina já nesta semana, com máximas nas regiões Noroest e Norte ficando entre 40ºC e 43ºC até o sábado, 29.

Impacto no Brasil

A região oeste do Rio Grande do Sul será fortemente impactada pelo calor intenso a partir desta quinta-feira, 27, com o pico de temperatura previsto entre sexta e sábado. Cidades da Campanha, Oeste, Centro e o Noroeste devem ter máximas de 33ºC a 35ºC, mas haverá pontos com os termômetros indicando valores de até 36ºC a 37ºC.

Alguns municípios no Brasil podem anotar marcas tão altas quanto 38ºC a 39ºC, aproximando-se de 40ºC.

Além disso, o calor deve gerar temporais isolados da tarde para a noite que, pela alta temperatura, podem ser isoladamente fortes a severos.

O impacto não será apenas no Rio Grande do Sul e o calor será será sentido também em Santa Catarina e no Paraná. As capitais Florianópolis e Curitiba não devem ter um intenso aquecimento por influência de um centro de alta pressão no oceano.

Em Santa Catarina, as altas temperatura devem se concentrar no Oeste, onde na região de Itapiranga os termômetros podem marcar até 38ºC ou mais. No Paraná, as máximas mais elevadas no final da semana vão se dar no Oeste e no Norte do estado com marcas de 35ºC a 38ºC em diversas cidades.

Não é só no Sul

O impacto da onda de calor na Argentina vai atingir outras regiões do Brasil, não se restringindo apenas ao Sul. No final de semana se observa máximas altas entre os estados do Mato Grosso do Sul e São Paulo.

No Mato Grosso do Sul, a tendência é de máximas no fim de semana entre 36ºC e 39ºC na maioria das cidades do estado.

Em São Paulo, o calor mais intenso vai se concentrar no interior, com cidades alançando temperaturas até maiores de 40ºC.

O Rio de Janeiro deve sofrer com o calor intenso no começo da próxima semana, com a possibilidade dos termômetros ultrapassarem 40ºC na segunda e terça-feira.

Já em Minas Gerais, o calor deve ser intenso durante esse final de semana, principalmente na região do Triângulo Mineiro, onde Uberlândia deve passar dos 35ºC. Algumas cidades mais a Oeste devem atingir temperaturas superiores a 40ºC. A capital Belo Horizonte deve ser menos afetada.