Semana começa com chuva? Veja previsão para Salvador

Após quatro dias de muita chuva e quebra de recorde de precipitações para novembro, a última semana deste mês, em Salvador, deve ter o clima marcado pelo calor, característico da primavera.

Neste domingo, 23, de acordo com o Climatempo, a expectativa é a de uma média de chuvas na casa dos 10 mm, bem diferente do registrado na última quinta-feira, 20, quando o índice foi superior a 100 mm.

Para hoje, o sol aparece entre nuvens e a chuva será passageira. À noite, muitas nuvens devem se formar, mas o tempo ficará mais firme. A temperatura máxima deve ficar em 30ºC.

E durante a semana?

A partir de segunda-feira, 24, o sol deve novamente mostrar sua cara com mais força, apesar de ainda haver uma pequena chance de chuva, na parte da manhã. Pela tarde e pela noite, as nuvens devem diminuir, com as temperaturas variando entre 23ºC e 32ºC.

Na terça-feira, 25, a expectativa é a de muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite terá muitas nuvens, mas sem chance de ocorrência de chuva. As temperaturas variam entre 24ºC e 30ºC.

Já na quarta-feira, 26, o sol aparece com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Mesmo com muitas nuvens à noite, a chance de chuva é mínima. Neste dia, as temperaturas variam entre 24ºC e 31ºC.