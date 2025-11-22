SALVADOR
Família encontra sariguês em caixa de enfeites natalinos em Salvador
Caso aconteceu em uma residência na rua Amado Coutinho, no bairro de Brotas
Por Victoria Isabel
Uma família levou um susto ao abrir uma caixa de enfeites natalinos e encontrar sete sariguês escondidos entre as peças de decoração. O caso aconteceu em uma residência na rua Amado Coutinho, no bairro de Brotas, em Salvador.
Após a surpresa, os moradores acionaram a Polícia Militar, que enviou agentes da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa). A equipe realizou o resgate com segurança e encaminhou os animais para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em Pituaçu.
No local, os sariguês passarão por avaliação e receberão cuidados até que estejam aptos para retornar ao habitat natural. Em nota, a corporação destacou que a ação reforça o compromisso da PMBA com a preservação ambiental e a proteção da fauna silvestre.
