Família encontra sariguês em caixa de enfeites natalinos em Salvador

Uma família levou um susto ao abrir uma caixa de enfeites natalinos e encontrar sete sariguês escondidos entre as peças de decoração. O caso aconteceu em uma residência na rua Amado Coutinho, no bairro de Brotas, em Salvador.

Após a surpresa, os moradores acionaram a Polícia Militar, que enviou agentes da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa). A equipe realizou o resgate com segurança e encaminhou os animais para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em Pituaçu.

No local, os sariguês passarão por avaliação e receberão cuidados até que estejam aptos para retornar ao habitat natural. Em nota, a corporação destacou que a ação reforça o compromisso da PMBA com a preservação ambiental e a proteção da fauna silvestre.