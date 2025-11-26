Menu
HOME > BRASIL
SAÚDE

Vitória! Brasil aprova 1ª vacina de dose única contra a dengue

A Butantan-DV será a primeira vacina do mundo capaz de imunizar contra a doença em apenas uma dose.

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

26/11/2025 - 11:40 h | Atualizada em 26/11/2025 - 12:53
Imagem ilustrativa da imagem Vitória! Brasil aprova 1ª vacina de dose única contra a dengue
-

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Instituto Butantan deram mais um passo para a liberação da vacina de dose única contra a dengue. As entidades assinaram, nesta quarta-feira, 26, o Termo de Compromisso que permitirá a conclusão do processo de registro da Butantan-DV.

Esta será aprimeira vacina do mundo capaz de imunizar contra a dengue com apenas uma dose. O objetivo da medicação é ampliar a capacidade de prevenção e diminuir o impacto da doença nos próximos ciclos de transmissão.

A formalização do documento foi a última etapa regulatória antes da concessão do registro.

Leia Também:

Dengue: vacina do Butantan já tem prazo para chegar ao público
Meus pets podem pegar dengue ou isso é coisa de humano?
Brasil ultrapassa marca de 1 milhão de casos de dengue em 2025

Sobre a Butantan-DV

Inicialmente, a Butantan-DV será destinada a pessoas de 12 a 59 anos como uma vacina tetravalente. Ela foi desenvolvida para oferecer proteção simultânea contra os quatro sorotipos do vírus da dengue.

O imunizante é resultado de um estudo clínico de fase 3 conduzido ao longo de cinco anos, com milhares de voluntários acompanhados em diversas regiões do país.

Mesmo antes de receber o aval regulatório, o Instituto Butantan já havia iniciado a produção do imunizante na fábrica e, até o momento, mais de um milhão de doses estão prontas para distribuição, assim que o Ministério da Saúde formalizar a incorporação ao Programa Nacional de Imunizações (PNI).

