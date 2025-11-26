Vitória! Brasil aprova 1ª vacina de dose única contra a dengue

- Foto: Governo de São Paulo/Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Instituto Butantan deram mais um passo para a liberação da vacina de dose única contra a dengue. As entidades assinaram, nesta quarta-feira, 26, o Termo de Compromisso que permitirá a conclusão do processo de registro da Butantan-DV.

Esta será aprimeira vacina do mundo capaz de imunizar contra a dengue com apenas uma dose. O objetivo da medicação é ampliar a capacidade de prevenção e diminuir o impacto da doença nos próximos ciclos de transmissão.

A formalização do documento foi a última etapa regulatória antes da concessão do registro.

Sobre a Butantan-DV

Inicialmente, a Butantan-DV será destinada a pessoas de 12 a 59 anos como uma vacina tetravalente. Ela foi desenvolvida para oferecer proteção simultânea contra os quatro sorotipos do vírus da dengue.

O imunizante é resultado de um estudo clínico de fase 3 conduzido ao longo de cinco anos, com milhares de voluntários acompanhados em diversas regiões do país.

Mesmo antes de receber o aval regulatório, o Instituto Butantan já havia iniciado a produção do imunizante na fábrica e, até o momento, mais de um milhão de doses estão prontas para distribuição, assim que o Ministério da Saúde formalizar a incorporação ao Programa Nacional de Imunizações (PNI).