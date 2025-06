Meus pets podem pegar dengue ou isso é coisa de humano?

Aedes aegypti ainda pode representar perigo para cães e gatos - Foto: Freepik

O mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya, zika vírus e febre amarela, também pode picar cães e gatos. No entanto, veterinários esclarecem que os animais domésticos não desenvolvem essas doenças, já que seus organismos não permitem a replicação dos vírus.

A explicação está nas células receptoras presentes nos pets, que são diferentes das dos humanos e impedem a multiplicação dos vírus transmitidos pelo mosquito. O mesmo vale para as demais doenças associadas ao vetor, como chikungunya, zika e febre amarela - nenhuma delas é transmitida aos animais.

Apesar de não transmitir essas viroses, o Aedes aegypti ainda pode representar perigo para cães e gatos ao carregar parasitas. Um exemplo é a dirofilariose, conhecida como “doença do verme do coração”, mais comum em regiões litorâneas. Ela pode ser transmitida pela picada do mosquito e comprometer órgãos como o coração e o pulmão dos pets, provocando sintomas como cansaço, tosse e fraqueza.

Como proteger os pets

Veterinários recomendam algumas medidas para proteger os pets contra picadas: