Urgente: policial é baleado durante operação no interior da Bahia

Estado de saúde do policial baleado ainda não foi atualizado oficialmente

Uma operação da Polícia Civil realizada na manhã desta quinta-feira, 04 em Itapitanga, no Sul da Bahia, terminou com um investigador baleado e um suspeito preso em flagrante. As equipes da 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Itabuna) cumpriam mandados de busca e apreensão no centro da cidade quando foram atacadas por criminosos armados.

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos iniciaram os disparos assim que perceberam a chegada dos agentes. No confronto, o investigador Lúcio Antônio Andrade Serra foi atingido e socorrido para uma unidade hospitalar, onde permanece internado.

Durante a tentativa de fuga, um dos atiradores, um homem de 28 anos, invadiu uma residência e manteve uma pessoa como refém. Após negociações conduzidas pelas equipes no local, o suspeito se entregou e foi detido.

Ele foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio contra agente de segurança pública e apresentado na Delegacia Territorial de Itapitanga, onde permanece custodiado à disposição da Justiça. Uma pistola utilizada no ataque foi apreendida.

