Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Casal de PMs troca tiros após discussão e mulher acaba morta

Vítima deixa três filhos, o marido também foi atingido e foi encaminhado sob escolta para um hospital local

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

04/12/2025 - 14:28 h | Atualizada em 04/12/2025 - 15:35
Casal de policiais militares trocam tiro e esposa acaba morta, homem foi baleado
Casal de policiais militares trocam tiro e esposa acaba morta, homem foi baleado -

Uma soldado da Polícia Militar do Ceará (PMCE) identificada como Larissa Gomes da Silva, de 26 anos, faleceu nesta quarta-feira, 3. Ela foi baleada pelo próprio marido, Joaquim Filho, também policial militar, dentro de um carro após uma discussão do casal.

O marido de Larissa também foi atingido na perna por disparos da esposa e está internado, com quadro estável, em um hospital da região metropolitana de Fortaleza.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O subcomandante do 15º Batalhão, regimento do qual Larissa fazia parte, o capitão Felipe Amorim, lamentou a morte da soldado. “A SD Larissa era um exemplo para o 15° Batalhão. Mãe de três filhos, sonhadora, dedicada, assídua, companheira e camarada. Excelente profissional que tínhamos aqui. Que Deus possa recebê-la da melhor forma”.

Leia Também:

Corpo é encontrado dentro de cisterna em área de mata em Salvador
Homem é preso por tentar matar a própria filha arrastada de carro
Idoso de 66 anos é executado a tiros em Candeias
Idoso é resgatado em situação de abandono em sítio da RMS

De acordo com a corporação, a militar havia ingressado na corporação em julho de 2022. “Ao longo de três anos e cinco meses, desempenhou seu trabalho em prol da segurança do povo cearense. Atualmente, estava lotada na 1ª Companhia do 15º Batalhão de Polícia Militar. O Comando da Corporação se solidariza com a dor dos familiares e amigos, ao tempo em que coloca o aparato da Instituição à disposição”.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

briga de casal casal discussão polícia militar policial militar

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Casal de policiais militares trocam tiro e esposa acaba morta, homem foi baleado
Play

Moradores da Pituba denunciam furtos em antigo prédio dos Correios

Casal de policiais militares trocam tiro e esposa acaba morta, homem foi baleado
Play

Líder de facção criminosa na Bahia cai em operação da Polícia Civil

Casal de policiais militares trocam tiro e esposa acaba morta, homem foi baleado
Play

Emboscada: Jovem morto com mais de 70 tiros foi levado de festa paredão

Casal de policiais militares trocam tiro e esposa acaba morta, homem foi baleado
Play

Homem é executado a tiros em Santa Cruz; vídeo

x