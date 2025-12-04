Casal de PMs troca tiros após discussão e mulher acaba morta

Casal de policiais militares trocam tiro e esposa acaba morta, homem foi baleado - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma soldado da Polícia Militar do Ceará (PMCE) identificada como Larissa Gomes da Silva, de 26 anos, faleceu nesta quarta-feira, 3. Ela foi baleada pelo próprio marido, Joaquim Filho, também policial militar, dentro de um carro após uma discussão do casal.

O marido de Larissa também foi atingido na perna por disparos da esposa e está internado, com quadro estável, em um hospital da região metropolitana de Fortaleza.

O subcomandante do 15º Batalhão, regimento do qual Larissa fazia parte, o capitão Felipe Amorim, lamentou a morte da soldado. “A SD Larissa era um exemplo para o 15° Batalhão. Mãe de três filhos, sonhadora, dedicada, assídua, companheira e camarada. Excelente profissional que tínhamos aqui. Que Deus possa recebê-la da melhor forma”.

De acordo com a corporação, a militar havia ingressado na corporação em julho de 2022. “Ao longo de três anos e cinco meses, desempenhou seu trabalho em prol da segurança do povo cearense. Atualmente, estava lotada na 1ª Companhia do 15º Batalhão de Polícia Militar. O Comando da Corporação se solidariza com a dor dos familiares e amigos, ao tempo em que coloca o aparato da Instituição à disposição”.