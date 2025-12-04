Menu
POLÍCIA
SURTO PSICÓTICO

Homem ataca criança de 5 anos alegando ter visto “imagem diabólica"

Criança foi esfaqueada no rosto e teve outras lesões pelo corpo

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

04/12/2025 - 18:22 h
Homem foi preso
Homem foi preso -

Dois dias depois de esfaquear uma criança, de 5 anos, em Planalto Ires, distrito de Dário Meira, o homem suspeito de praticar o crime foi preso, nesta terça-feira, 2, por policiais do 3º Pelotão da Polícia Militar, na rodoviária de Itagibá, próximo ao Posto Distampina. Ele foi localizado, por volta das 17h50, após denúncias.

De acordo com informações, o agressor, de 26 anos, teria entrado em surto psicótico por e golpeado a criança no rosto. Além disso, a vítima também ficou ferida no pescoço, axilas, braço e costas. Ela foi levada ao Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié, onde segue internada.

Durante depoimento, o suspeito disse que agrediu a criança depois de “avistar uma imagem diabólica nela”. A declaração do homem reforçou a informação repassada por testemunhas de que ele estava em surto.

Morador de Altamira, em Iguaí, ele disse que está em Planalto Ires com um primo visitando os avós. Ele foi encaminhado à Delegacia de Itagibá e depois transferido para a delegada de Dário Meira. O caso segue sob investigação. As informações são do Giro Ipiaú.

