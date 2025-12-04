Menu
POLÍCIA

“Banco paralelo” do PCC é desmontado em megaoperação da Polícia Civil

Estrutura era usada pelo PCC para mascarar recursos do tráfico, estelionato e jogos de azar

Luan Julião

Por Luan Julião

04/12/2025 - 18:25 h
Esquema de lavagem de dinheiro abastecia o Primeiro Comando da Capital (PCC)
Esquema de lavagem de dinheiro abastecia o Primeiro Comando da Capital (PCC) -

Uma grande ofensiva da Polícia Civil de São Paulo, realizada na quarta-feira, 4, desmontou um esquema de lavagem de dinheiro que abastecia o Primeiro Comando da Capital (PCC). Batizada de Operação Falso Mercúrio, a ação foi articulada pela 3ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), do Deic, após meses de apurações.

Os investigadores identificaram que o grupo criminoso operava como uma espécie de serviço financeiro clandestino da facção, responsável por escoar e mascarar recursos obtidos com tráfico de drogas, estelionato e jogos de azar.

A engrenagem funcionava em três frentes: o núcleo principal, encarregado da coordenação; coletores, que reuniam os valores; e beneficiários finais, responsáveis por receber o dinheiro já “limpo”.

Estrutura sofisticada

Segundo a Polícia Civil, o esquema utilizava empresas de fachada, movimentações bancárias fracionadas e transações patrimoniais criadas para dar aparência de legalidade às operações. O objetivo era ocultar a origem ilícita dos valores e dificultar o rastreamento por órgãos de controle.

Para burlar sistemas de fiscalização, a organização montou um circuito financeiro paralelo, com operações desenhadas para não acionar alertas automáticos do setor bancário.

Ofensiva policial

A operação mobilizou cerca de 100 policiais civis no cumprimento de 54 medidas judiciais, entre prisões, buscas e apreensões e ordens de bloqueio de bens. O balanço inclui:

  • 6 mandados de prisão
  • 48 buscas e apreensões

Sequestro de patrimônio:

  • 49 imóveis
  • 3 embarcações

Bloqueio financeiro:

  • 57 contas bancárias
  • 20 pessoas físicas e 37 jurídicas atingidas

Restrições sobre veículos:

  • 257 veículos bloqueados
  • 44 pessoas físicas e 213 jurídicas afetadas

Embora os valores totais não tenham sido divulgados, o volume de bens atingidos indica montantes milionários em circulação.

Vínculos com a facção

A investigação concluiu que o sistema operava diretamente para o PCC, que terceirizava a lavagem de dinheiro para reduzir riscos e ampliar sua capacidade de movimentação. O esquema atendia desde operadores intermediários até membros de alto escalão da facção.

A Operação Falso Mercúrio representa uma das maiores ações recentes contra a estrutura financeira do grupo criminoso em São Paulo.

Tags:

esquema financeiro investigação criminal lavagem de dinheiro Operação Falso Mercúrio PCC Polícia Civil

