Pai é preso por estuprar filhos e ameaçá-los de morte

Homem estuprava filha, de 20 anos, e filho, de 14

Um homem, de 45 anos, foi preso nesta quinta-feira, 4, na zona rural de Correntina, na região oeste do estado, suspeito de agredir, ameaçar e abusar sexualmente dos próprios filhos. Os crimes ocorreram nos anos de 2022, 2023 e agora, em 2025, com o caso mais recente registrado no dia 22 de novembro último, segundo informações da Polícia Civil.

Ao longo das investigações, a polícia descobriu que o homem já vinha, há algum tempo, praticando crimes contra os dois filhos, uma jovem de 20 anos e um adolescente de 14. Ele utilizava de violência física, psicológica e ameaças de morte com armas de fogo e artesanais.

O inquérito policial revelou ainda que os abusos sexuais não eram pontuais, mas parte de um padrão criminoso que se estendeu por mais de um ano, com registros de agressões e ameaças anteriores.

O homem foi preso por força de mandado de prisão temporária. Durante a operação, os policiais também cumpriram manados de busca e apreensão na casa da família. Ele foi conduzido à delegacia e permanece à disposição da Justiça.