Receita deflagra operação contra venda de produtos falsos em Salvador
Operação também apura se itens originais foram importados de forma regular
Uma ação da Receita Federal mobilizou, na manhã desta quarta-feira, 13, cerca de 32 servidores para fiscalizar o comércio de produtos suspeitos de falsificação em Salvador. A Operação Comércio Legal teve como alvo cinco estabelecimentos da capital baiana, identificados após monitoramento e aplicação de técnicas de análise de risco.
O foco principal da fiscalização foram roupas, relógios e perfumes. De acordo com a Receita, quando há comprovação de que um produto importado é falsificado, o importador pode responder por contrabando, já que a entrada dessa mercadoria no país é proibida.
Embora mercadorias falsificadas não possam ser leiloadas ou revendidas, o órgão tem buscado alternativas para evitar o desperdício. No caso das roupas, por exemplo, há um processo de descaracterização das peças, a retirada de qualquer referência às marcas, para que possam ser doadas a pessoas em situação de vulnerabilidade.
Além de combater a venda de itens falsos, a operação também verifica se produtos originais de origem estrangeira, como perfumes e relógios, foram importados de forma regular. Segundo a Receita Federal, a medida protege o consumidor contra riscos à saúde e ao meio ambiente, além de coibir a concorrência desleal com lojistas que atuam dentro da legalidade e recolhem os impostos devidos.
