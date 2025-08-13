Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPERAÇÃO

Receita deflagra operação contra venda de produtos falsos em Salvador

Operação também apura se itens originais foram importados de forma regular

Por Redação

13/08/2025 - 13:14 h
Foco principal da fiscalização foram roupas, relógios e perfumes
Foco principal da fiscalização foram roupas, relógios e perfumes -

Uma ação da Receita Federal mobilizou, na manhã desta quarta-feira, 13, cerca de 32 servidores para fiscalizar o comércio de produtos suspeitos de falsificação em Salvador. A Operação Comércio Legal teve como alvo cinco estabelecimentos da capital baiana, identificados após monitoramento e aplicação de técnicas de análise de risco.

Operação Comércio Legal
Operação Comércio Legal | Foto: Divulgação / Receita Federal

O foco principal da fiscalização foram roupas, relógios e perfumes. De acordo com a Receita, quando há comprovação de que um produto importado é falsificado, o importador pode responder por contrabando, já que a entrada dessa mercadoria no país é proibida.

Leia Também:

Após roubar motocicleta, homem é baleado em confronto com a PM em Pernambués
Obras na Av. San Martin prometem fim dos alagamentos e congestionamentos
Servidor é exonerado por suspeita de agredir namorada em bairro nobre

Embora mercadorias falsificadas não possam ser leiloadas ou revendidas, o órgão tem buscado alternativas para evitar o desperdício. No caso das roupas, por exemplo, há um processo de descaracterização das peças, a retirada de qualquer referência às marcas, para que possam ser doadas a pessoas em situação de vulnerabilidade.

Além de combater a venda de itens falsos, a operação também verifica se produtos originais de origem estrangeira, como perfumes e relógios, foram importados de forma regular. Segundo a Receita Federal, a medida protege o consumidor contra riscos à saúde e ao meio ambiente, além de coibir a concorrência desleal com lojistas que atuam dentro da legalidade e recolhem os impostos devidos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

crime operação Polícia Receita Federal Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Foco principal da fiscalização foram roupas, relógios e perfumes
Play

Mulher espancada por zelador fez carta denunciando assédio antes do crime

Foco principal da fiscalização foram roupas, relógios e perfumes
Play

Ferro-velho: empresário é acusado de mortes, sumiços e torturas em Salvador

Foco principal da fiscalização foram roupas, relógios e perfumes
Play

Dono de ferro-velho onde trabalhadores desapareceram é preso por outros crimes

Foco principal da fiscalização foram roupas, relógios e perfumes
Play

Dois homens e uma mulher são mortos no Jardim Santo Inácio

x