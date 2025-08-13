Obras na Av. San Martin prometem fim dos alagamentos e congestionamentos

Trecho liga bairros da Liberdade e Fazenda Grande do Retiro - Foto: Google Earth

A Avenida General San Martin, uma das mais importantes vias de ligação entre os bairros da Liberdade e Fazenda Grande do Retiro, em Salvador, passará por obras de requalificação. O projeto é uma parceria Bahia-Brasil e será financiado pelo Novo PAC.

Estão previstas intervenções de micro e macrodrenagem, requalificação viária e requalificação urbana ao longo da avenida, que conecta diretamente as avenidas Barros Reis e Afrânio Peixoto.

A proposta é solucionar problemas históricos de alagamentos, congestionamentos e degradação da infraestrutura, garantindo fluidez no trânsito e qualidade de vida à população.

“Há anos a Avenida San Martin enfrenta problemas sérios de infraestrutura, com alagamentos e trânsito ruim para quem circula ali todos os dias. E, por ser uma importante via de ligação para as comunidades do Curuzu, Pero Vaz e Alto do Peru, ela cumpre uma função estratégica para o tráfego na região e para o acesso a áreas centrais de Salvador. Por isso, esse projeto que estamos iniciando é tão necessário", afirmou o presidente da Conder, Zé Trindade.

Licitação

O Governo da Bahia, por meio da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder), lançou licitação para elaboração do projeto.

Além dos estudos técnicos, ambientais e urbanísticos, a proposta inclui ainda soluções para paisagismo, acessibilidade, iluminação pública, sinalização viária, gerenciamento de resíduos e eventual necessidade de desapropriações.

Como diferencial, o projeto deverá ser apresentado na metodologia BIM (Modelagem da Informação da Construção), promovendo maior integração, melhor tomada de decisão e economia de custos.

