SALVADOR

Após roubar motocicleta, homem é baleado em confronto com a PM em Pernambués

Na ação, arma e motos roubadas foram apreendidas

Por Redação

13/08/2025 - 10:46 h
Ação aconteceu na rua Rua Thomáz Gonzaga
Ação aconteceu na rua Rua Thomáz Gonzaga

Um homem foi baleado e preso em flagrante na noite de terça-feira, 12, após confronto com a Polícia Militar na rua Rua Thomáz Gonzaga, no bairro de Pernambués, em Salvador.

De acordo com informações da PM, dois suspeitos em motocicletas reagiram a uma abordagem disparando contra a guarnição, que revidou. Um dos envolvidos foi baleado e levado ao Hospital Roberto Santos, enquanto o outro conseguiu fugir.

Motorista reage a assalto, pega arma e atira em bandido; veja vídeo
Vídeo: Homens usam lençóis na cabeça para furtar televisão na Bahia
Uber com perfil IA: grupo criminoso é alvo de operação após fraudes
Motos apreendidas
Motos apreendidas | Foto: Ascom/PMBA

Com o suspeito, os policiais apreenderam um revólver calibre .38, três celulares e munições. Duas motocicletas com restrição de roubo também foram recuperadas, uma delas subtraída instantes antes da ocorrência, conforme relato da vítima, que foi localizada e deslocou com a equipe PM até a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).

O suspeito permanece custodiado e à disposição da Justiça, conforme nota da Polícia Civil.

confronto policial polícia militar suspeito baleado

