Após roubar motocicleta, homem é baleado em confronto com a PM em Pernambués

Ação aconteceu na rua Rua Thomáz Gonzaga - Foto: Ascom/PMBA

Um homem foi baleado e preso em flagrante na noite de terça-feira, 12, após confronto com a Polícia Militar na rua Rua Thomáz Gonzaga, no bairro de Pernambués, em Salvador.

De acordo com informações da PM, dois suspeitos em motocicletas reagiram a uma abordagem disparando contra a guarnição, que revidou. Um dos envolvidos foi baleado e levado ao Hospital Roberto Santos, enquanto o outro conseguiu fugir.

Motos apreendidas | Foto: Ascom/PMBA

Com o suspeito, os policiais apreenderam um revólver calibre .38, três celulares e munições. Duas motocicletas com restrição de roubo também foram recuperadas, uma delas subtraída instantes antes da ocorrência, conforme relato da vítima, que foi localizada e deslocou com a equipe PM até a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).

O suspeito permanece custodiado e à disposição da Justiça, conforme nota da Polícia Civil.