Servidor é encontrado morto com marcas de tiros e pés amarrados

Um servidor público foi encontrado morto com marcas de tiros e as mãos e pés amarrados, na tarde de sábado, 26, no município de Santa Luzia, no sul da Bahia. A vítima se chamava Marcos Antônio Céu Andrade, de 49 anos.

Marcos era concursado e trabalhava como condutor na Prefeitura de Santa Luzia. Por meio de nota, a Prefeitura de Santa Luzia lamentou o falecimento de Marcos Antônio

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar perícia e encaminhar o corpo de Marcos Antônio para o Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por necropsia.

A autoria e motivação do crime serão investigadas pela 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Itabuna).