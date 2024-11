Emboscada de torcida organizada causa morte deixa 17 feridos

Vítima foi identificada como José Victor Miranda - Foto: Reprodução/Redes sociais/Divulgação PRF-SP

Um torcedor do Cruzeiro morreu e outros 17 ficaram feridos após uma emboscada realizada pela torcida do Palmeiras durante a madrugada deste domingo, 27, em Mairiporã, na Grande São Paulo. Todas as vítimas fazem parte de uma torcida organizada do time mineiro.

"De acordo com informações preliminares, torcedores do Cruzeiro sofreram uma emboscada de torcedores organizados do Palmeiras", informou trecho da nota divulgada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Leia também:

>> Famosos comparecem em velório de ex-ator mirim morto na Bahia

>> Davi dança 'naipe baiano' e web reage: "A minhoca quando jogam sal"

>> Luiz Caetano é eleito prefeito de Camaçari

O torcedor cruzeirense que morreu foi identificado como José Victor Miranda e tinha 30 anos. O homem, que fazia parte da torcida organizada Máfia Azul de Sete Lagoas, teve a morte confirmada ao dar entrada no Hospital Anjo Gabriel, em Mairiporã, mas não se sabe ainda a motivação.

A causa da morte será apontada após laudo pericial. Um familiar de José Victor irá para Mairiporã para liberar o corpo, que será enterrado na cidade onde a vítima morava. José Victor tinha dois irmãos, era separado e tinha um filho de sete anos.