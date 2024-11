Dum Ice passa responsabilidade por Gabriel Randal para a família dele

Em um vídeo gravado ao lado de Dum, o pai e a irmã de Gabriel Randal contaram que o influencer estaria sendo manipulado por pessoas para acreditar que grandes artistas nacionais fizeram doações para ele - Foto: Reprodução redes sociais

Nos últimos dias, o influenciador baiano Gabriel Randal preocupou os seguidores após gravar vídeos fazendo acusações pesadas de que estaria sendo roubado pelo comediante Dum Ice. Neste domingo, 27, familiares de Biel explicaram que o blogueiro está em estado de surto psicótico, desconfiando do próprio amigo que o apoiou, por causa da esquizofrenia, e anunciaram que agora estão 100% responsáveis pelo tratamento dele.

Em um vídeo gravado ao lado de Dum, o pai e a irmã de Gabriel Randal contaram que o influencer estaria sendo manipulado por pessoas para acreditar que grandes artistas nacionais fizeram doações para ele, como a atriz Larissa Manoela e o jogador de futebol Neymar Jr., mas que nada disso aconteceu.

Biel criou altas expectativas de que ganharia bens materiais, como a mansão e o malote de dinheiro que ele citou em vários vídeos, e se frustrou ao descobrir que era mentira. “Pessoas encheram a mente dele”, disse Luciana, sem identificar quem estaria por trás da situação.

Leia também:

>> Davi dança 'naipe baiano' e web reage: "A minhoca quando jogam sal"

>> Grávida? Anitta publica foto de ultrassom e mobiliza web: "É lindo"

>> De muletas e ao lado de Rodrigo Faro, Vera Viel vai votar em São Paulo

O pai do influencer digital relembrou a internação do filho, que foi levado ao Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira, em Salvador. Ele explicou que Gabriel brigava, delirava e destruía objetos em casa e por isso precisou ser hospitalizado.

“Gabriel está passando por uma situação muito difícil. Eu cheguei a levar ele para o Juliano Moreira, porque ele estava delirando, quebrou as coisas dentro de casa, a mãe dele desmaiou. Então eu tive que pegar ele”, confessou.

O destino de Gabriel Randal



O influenciador Gabriel Randal recebeu o tratamento adequado, foi diagnosticado como uma pessoa com esquizofrenia e passou a tomar a medicação correta para ir se recuperando do estado em que estava. Porém, com o novo surto, o destino dele está incerto.

Amigo de Biel antes mesmo do problema de saúde mental dele, Dum Ice não mediu esforços para apoiá-lo, mas agora decidiu deixar que a própria família Randal cuidasse do futuro do blogueiro.

“Vou entregar tudo o que eu fiz, de lá de trás até agora, para eles. Não vai estar mais sob o meu controle a administração de Gabriel, não está mais sob o meu controle. Eu estou passando tudo para a família deles. Aí, quando a família deles resolver o que vai fazer com ele, se vai internar, se vai fazer qualquer coisa do tipo, eles vão decidir por conta própria”, disparou.

Vale lembrar que Dum declarou que não está fazendo nenhum ataque contra Biel Randal e nem incentivando que os internautas façam algo desse tipo, pois sabe que as acusações que Gabriel fez são consequências do quadro de saúde dele.

“Esse vídeo é uma explicação para vocês entenderem o problema. Ninguém está indo contra Gabriel, nunca vou contra ele. Sempre, tudo o que eu fiz desde lá de trás, de muito tempo, foi de coração, porque é uma pessoa que eu gosto”, justificou.