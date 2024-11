Grávida? Anitta publica foto de ultrassom e mobiliza web: "É lindo"

O registro veio após a voz de “Envolver” compartilhar um clique recentemente com uma barriga de grávida e seu empresário, Paulo Dal Bò Pimenta, dizer que os fãs deveriam se preparar - Foto: Reprodução redes sociais

A cantora Anitta publicou uma foto nas redes sociais neste domingo com a imagem de um ultrassom. Na legenda, a artista também deixou um comentário que instigou os fãs. “Ele não é lindo?”, escreveu ela em inglês.

O registro veio após a voz de “Envolver” compartilhar um clique recentemente com uma barriga de grávida e seu empresário, Paulo Dal Bò Pimenta, dizer que os fãs deveriam se preparar.

Mas calma, talvez não seja uma gravidez ainda. Conforme as teorias do fandom, a cantora deverá “parir” uma nova música, inclusive com o cantor The Weeknd, que reagiu à primeira publicação com ânimo.

Em setembro, a brasileira fez uma participação especial no show do músico na capital paulista. No palco, os dois apresentaram uma faixa inédita que, ainda segundo os fãs, deve ser batizada de “São Paulo”.