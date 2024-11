De muletas e ao lado de Rodrigo Faro, Vera Viel vai votar em São Paulo

Vera Viel durante recuperação da cirurgia - Foto: Reprodução

Pouco tempo após retirar um tumor maligno da perna, e ainda usando muletas, a modelo Vera Viel, 49, foi votar no segundo turno das eleições municipais de São Paulo. Ao lado do marido Rodrigo Faro, ela posou para fotos e atendeu fãs.

Vera se recupera da cirurgia feita no último dia 11. O procedimento, que normalmente é feito em 3 horas, durou cerca de 8 horas.

O nódulo foi encontrado na coxa esquerda da apresentadora. Em alguns casos, o sarcoma sinovial pode levar à amputação da perna.

Em relato emocionante ao Domingo Espetacular, da Record, a apresentadora contou que teve uma "experiência espiritual" durante o procedimento e minimizou a preocupação que tinha com a beleza das pernas.

"Sempre me preocupei com as minhas pernas, em ter as pernas bonitas... E eu tive um tumor na perna. Hoje, eu não me importo em ter duas cicatrizes na minha perna... Não tem significado nenhum você ser linda e maravilhosa. Eu preciso tanto das minhas pernas para cuidar das minhas filhas, para caminhar. Tudo [isso] se tornou irrelevante, eu mudei muito", disse.

Agora, Vera Viel tem sido submetida a fisioterapia para se recuperar do procedimento. Ela e Rodrigo Faro são casados há 21 anos e têm três filhas: Clara, Helena e Maria.