Gabriel Randal volta a ameaçar e cobrar a chave de sua casa própria

Gabriel Randal foi aos Stories do próprio Instagram onde realizou uma série de ameaças e cobranças - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Nesta sexta-feira, 25, o influenciador digital Gabriel Randal foi às redes sociais para exigir a posse de sua casa. Chamado pelos internautas como Biel, atualmente mora em uma casa alugada pelo blogueiro Dum Ice.

O influenciador relatou também estar passando fome na casa do blogueiro e foi aos Stories na conta pessoal do Instagram cobrar novamente a entrega da chave de sua residência, situada no bairro de Sussuarana, em Salvador.

"Bom dia. Meu barraco não chegou até agora. Espia só", escreveu ele nos Stories. Na quinta-feira, 24, Randal reiterou a insatisfação de não ter conseguido ainda ter ido para sua casa própria.

“E aqui fica meu dilema: só vou sossegar quando estiver debaixo do que é meu, só vou sossegar debaixo do meu merecimento. Só me dá o que é meu ou vai continuar essa guerra", desabafou o influenciador.