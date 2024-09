Fama, sumiço e surtos: saiba o que aconteceu com Gabriel Randal

Gabriel Randal enfrenta problemas emocionais - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Gabriel Randal é um influenciador baiano que ganhou fama na internet por criar vídeos engraçados. Com quase 400 mil seguidores em uma única conta no Instagram, ele fazia sucesso ao falar de temas como relacionamentos e o dia a dia na periferia. Seu estilo criativo e a parceria com outros blogueiros, como Franklin Reis e Cristian Bell, fizeram com que ele se destacasse nas redes sociais.

O desaparecimento de Gabriel Randal

Vídeos de Gabriel Randal viralizavam nas redes sociais | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Apesar do sucesso, Gabriel Randal sumiu das redes sociais por cerca de dois meses, o que deixou seus seguidores preocupados. Quando voltou, ele explicou o motivo de seu sumiço. Em um desabafo, Gabriel revelou que estava enfrentando sérios problemas emocionais, o que o impedia de trabalhar. Por causa disso, ele acumulou dívidas e teve que voltar a morar com sua mãe, pois não conseguia mais fechar contratos publicitários.



Problemas emocionais e surtos

Gabriel Randal enfrenta problemas emocionais e surtos | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Gabriel também compartilhou que estava vivendo uma situação muito difícil, com episódios de perseguição e chantagem que o deixaram isolado em casa, com medo.



"Estou vivendo uma chantagem emocional. As pessoas na rua estão me perseguindo, dizendo coisas, me amedrontando, me ameaçando. É muita coisa que estou tendo que carregar. Então, prefiro entrar em casa, ficar trancado no meu quarto pensando no que vou fazer no amanhã", relatou.

Suposta perseguição e briga familiar



Gabriel Randal abre live de confusão dentro de casa | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Em janeiro deste ano, a situação de Gabriel se agravou, e ele chegou a fazer uma live pedindo ajuda, após uma briga com o irmão dentro de casa. Durante a transmissão, ele reafirmou que estava sendo perseguido e que estavam tentando destruir sua família.



"Não aguento mais, olha a situação da minha casa. Queria ver meu lado homem, está vendo? Não quero nada de ninguém, não. Eu quero a minha paz. Deixem a minha família em paz, eu não aguento mais, gente. Eu preciso de ajuda. Ajuda eu recebi, mas não é sobre ajuda, eu não tô tendo paz. Estão querendo destruir minha família", disse Gabriel, visivelmente abalado.

Episódios de surtos públicos

Gabriel Randal foi visto dentro de supermercado | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Recentemente, Gabriel Randal foi visto em situações preocupantes em locais públicos. Em maio, ele foi encontrado na Rodoviária de Salvador, aparentemente descontrolado e pedindo comida, após um desentendimento familiar.

Já nesta segunda-feira, 27, ele foi visto em um grande supermercado de Salvador, aparentemente desorientado e confuso, falando sozinho e com sinais de descuido e perda de peso.

Unidos contra a depressão!

Se você está ou conhece alguém que está enfrentando problemas depressivos ou tendo pensamentos suicidas, ofereça ajuda e acolha. Não fique calado. Peça ajuda. Você não está sozinho (a).

Ligue para o CVV – Centro de Valorização da Vida, no número 188 ou entre no site. O CVV realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat.