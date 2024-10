Saulo Fernandes faz surpresa para Gabriel Randal; assista

Gabriel Randal recebe surpresa de Saulo Fernandes - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor Saulo Fernandes fez uma surpresa para o influencer Gabriel Randal, que passa por um tratamento psicológico. O gesto aconteceu após o artista assistir a um vídeo em que o humorista aparece cantando "Outra Vez".

O encontro foi intermediado pelo também humorista Dum Ice, que tem cuidado de Gabriel. Ao comentar sobre a decisão de visitar Randal, Saulo ressaltou a importância de se solidarizar com a dor do próximo. Dum agradeceu.

"São os chamados do coração. Só quem ajuda é quem já passou, e nesse caso da saúde mental, é muito urgente. Quando eu vi o vídeo, eu disse "preciso ir lá". Vivendo pelo sentimento do coração do outro", disse Saulo.

Gabriel e Saulo cantaram juntos. Em seguida, o influencer agradeceu e pontuou ao artista que a canção 'Outra Vez' faz parte da sua trajetória de vida.

"Você faz parte da minha trajetória, porque essa música toca muito em mim. Você é fanstástico", disse Gabriel Randal.

Nas últimas semanas, Dum Ice comunicou que Gabriel tinha iniciado acompanhamento psicológico, sendo internado em um hospital psiquiátrico.

“Ele não tomava medicamentos devidos, porque nunca tinha ido ao hospital correto, só foi no psicólogo, e não era o lugar correto no momento. Precisava ser um tratamento maior para o tipo de diagnóstico que ele tem, então era muita coisa errada. Gabriel precisou ficar internado sem ninguém saber para que ele pudesse ter paz e a gente conseguir concluir a missão que é ver ele bem”, escreveu o artista.