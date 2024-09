Influenciador baiano flagrado vagando está 'off' há um mês

Conhecido como Biel, o influenciador tem quase 400 mil seguidores - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A aparição do influenciador digital Gabriel Randal, ultimamente, tem sido apenas em estabelecimentos comerciais. Com problemas pessoais expostos nas redes sociais, sobretudo no Instagram, o baiano não é mais visto como em outros tempos no universo da web.

Acompanhado por quase 400 mil seguidores, 'Biel', como também é chamado, deixou recentemente apenas uma foto no 'feed'. Esta publicação foi feita há pouco menos de um mês, mais precisamente no dia 28 de julho. De lá pra cá, ele tem se ausentado cada vez mais das redes sociais.

Seguidores aflitos

O comentário mais recente pergunta onde está o 'blogguer': “Cadê você amigo? (cara de choro)”, pergunta uma seguidora. Logo em seguida, uma pessoa responde: “No Atakarejo da Boca do Rio”.

Flagrado vagando

Gabriel Randal foi encontrado supostamente desorientado e confuso em um supermercado, em Salvador. Apesar do flagra, ninguém sabe ao certo ainda o que vem acontecendo com o influenciador digital baiano.