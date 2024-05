Dum Ice explica o motivo de não internar Gabriel Randal em clínica | A TARDE

Um dos melhores amigos de Gabriel Randal, o influenciador Everton de Almeida, mais conhecido como Dum Ice, na manhã desta quarta-feira, 15, para dar notícias sobre o blogueiro e seus familiares, após surtos psicóticos do jovem.

Dum afirmou que Randal está em segurança e explicou o motivo de não ter sido internado em uma clínica especializada. O influencer contou aos seguidores que levou o amigo ao psiquiatra outras vezes, mas Gabriel Randal se recusa a tomar a medicação indicada pelo profissional.

Ele também disse que já cogitou a possibilidade de internação com a família do blogueiro, mas eles não querem que o jovem seja internado. Por não ser familiar ou responsável legal por Biel, o comediante não pode tomar nenhuma providência sobre essa situação.

"Sobre o psiquiatra, já tem tempo que a gente já vem tentando colocar ele lá. Já levou ele, já deu remédio pra ele, ele não quer ser ajudado! Ele vai uma vez e depois para, né? E a vez que ele vai é a gente que leva. Depois ele some, depois ele não quer mais, depois dizem que ele tá bem", contou Dum.

Questionando pelos fãs sobre a internação de Biel Randal, ele reforçou que está de mãos atadas: "Já conversei isso com a mãe dele várias vezes, né? Eu falei 'minha tia, bora internar Gabriel?', 'não, não internar Gabriel não'. Eu não posso ir de contra a família, não posso chegar e ir contra a família de jeito nenhum".

Corrente do bem

O influencer do humor aproveitou para dizer que o amigo e os familiares de Gabriel Randal estão em um hotel e pediu apoio de outros influenciadores digitais para ajudar nos custos do aluguel de uma nova casa para eles. A pretensão de Dum é que a família de Biel possa estar em um local mais calmo, o que evitaria brigas entre eles e também com vizinhos, que é o que estava acontecendo e despertando surtos no blogueiro.

"A gente vai se juntar mais uma vez aqui, inclusive influenciadores, e vai colocar ele em uma casa alugada um ano, para eles ficarem em paz nessa casa, porque quando acha que tudo está bom, vem briga dele com irmão, vem briga familiar, vem briga com pessoal da rua, vem briga com vizinho, vem briga com todo mundo", desabafou.

