Após internação, influencer Gabriel Randal ganha casa nova

Dum Ice presenteou Gabriel Randal e a família dele com uma casa nova - Foto: Reprodução

Após passar um período internado para cuidar da saúde mental, o influencer Gabriel Randal ganhou uma nova casa nesta quarta-feira, 9. No novo lar, ele morará ao lado da família.

Sempre acompanhado pelo comediante Dum Ice, amigo leal do influencer, Gabriel Randal se surpreendeu ao ver o local em que vai morar com os familiares. A ação foi promovida por Dum com apoio de outras pessoas, como uma loja de móveis que se disponibilizou a doar a mobília para eles.

Biel agradeceu pelo presente. “Seja grato no pouco e Deus te honrará no muito. E o muito chegou, né? É com grande espera que chega a honra. Só gratidão a vocês”, falou.

Emocionado ao ver que tudo saiu como o planejado, Dum Ice se declarou para o amigo e garantiu ele e a família não passariam mais necessidade: “Você merece, você é uma pessoa que eu amo muito, todo mundo gosta de você, e para aquele lugar lá vocês não vão mais voltar”.

A atitude do humorista foi elogiada pelos seguidores e repercutiu nas redes sociais. Em menos de 24 horas, a postagem já alcançou mais de 1,5 milhão de visualizações.