Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AÇÃO CRIMINOSA

Quatro traficantes invadem casa e fazem crianças reféns em Salvador

Homens foram presos alcançados e presos durante operação da PM

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

04/12/2025 - 22:47 h
Polícia Militar/Ilustrativa
Polícia Militar/Ilustrativa -

Quatro suspeitos de tráfico de drogas foram presos nesta quinta-feira, 4, após invadirem uma residência e fazerem uma família refém no bairro de Santa Luzia do Lobato, em Salvador. Entre as vítimas estavam duas crianças, que foram mantidas sob ameaça durante a ação criminosa.

De acordo com a Polícia Militar, os homens entraram em confronto com equipes do CPRC. Durante a troca de tiros, um dos suspeitos tentou escapar por uma escadaria que liga a região à Capelinha de São Caetano, mas acabou capturado pelos policiais.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Servidor público é morto a tiros dentro de bar; mulher ficou ferida
Motorista é levado à força de casa por criminosos e segue desaparecido
Bunker com cocaína é encontrado em empresa ligada ao tráfico internacional

Apreensão

Com o grupo, a PM apreendeu armas e uma quantidade de drogas. As crianças e demais integrantes da família foram resgatados sem ferimentos, segundo a corporação.

A polícia investiga a suspeita de que os detidos façam parte da facção Bonde do Ajeita, liderada pelo traficante conhecido como “Boca Mole”. A operação foi comandada pelo coronel Leão, responsável pelo CPRC-BTS.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Facção criminosa Operação policial polícia militar Salvador Santa Luzia do Lobato segurança pública tráfico de drogas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Polícia Militar/Ilustrativa
Play

Moradores da Pituba denunciam furtos em antigo prédio dos Correios

Polícia Militar/Ilustrativa
Play

Líder de facção criminosa na Bahia cai em operação da Polícia Civil

Polícia Militar/Ilustrativa
Play

Emboscada: Jovem morto com mais de 70 tiros foi levado de festa paredão

Polícia Militar/Ilustrativa
Play

Homem é executado a tiros em Santa Cruz; vídeo

x