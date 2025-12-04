AÇÃO CRIMINOSA
Quatro traficantes invadem casa e fazem crianças reféns em Salvador
Homens foram presos alcançados e presos durante operação da PM
Por Leilane Teixeira
Quatro suspeitos de tráfico de drogas foram presos nesta quinta-feira, 4, após invadirem uma residência e fazerem uma família refém no bairro de Santa Luzia do Lobato, em Salvador. Entre as vítimas estavam duas crianças, que foram mantidas sob ameaça durante a ação criminosa.
De acordo com a Polícia Militar, os homens entraram em confronto com equipes do CPRC. Durante a troca de tiros, um dos suspeitos tentou escapar por uma escadaria que liga a região à Capelinha de São Caetano, mas acabou capturado pelos policiais.
Apreensão
Com o grupo, a PM apreendeu armas e uma quantidade de drogas. As crianças e demais integrantes da família foram resgatados sem ferimentos, segundo a corporação.
A polícia investiga a suspeita de que os detidos façam parte da facção Bonde do Ajeita, liderada pelo traficante conhecido como “Boca Mole”. A operação foi comandada pelo coronel Leão, responsável pelo CPRC-BTS.
