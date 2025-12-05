Foragido por matar empresário é preso na Bahia

- Foto: Reprodução

Um do suspeitos de matar o empresário Gilberto Pereira Chaves, conhecido como "Bujão", de 40 anos, foi preso nesta quinta-feira, 4, no município de Alagoinhas, na Bahia. O crime aconteceu em 15 de fevereiro e o suspeito estava foragido da Justiça desde maio.

A identidade do homem não foi divulgada. Ele já havia sido preso temporariamente durante as investigações, mas foi liberado.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em 14 de maio, a prisão preventiva foi decretada e, com isso, o suspeito passou a ser considerado foragido. Após a prisão, ele passou por exames de lesões corporais e, em seguida, foi encaminhado à Delegacia Territorial (DT) da cidade, onde segue à disposição da Justiça.

Relembre o crime

Gilberto Pereira Chaves, conhecido como “Bujão”, era dono de uma empresa de ônibus do transporte público de Alagoinhas. Ele foi assassinado a tiros em 15 de fevereiro de 2025, quando chegava em casa, no bairro Jardim Petrolar;

Os suspeitos atiraram e fugiram em uma motocicleta. Não há informações sobre a motivação do crime.