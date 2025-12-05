Menu
POLÍCIA

Foragido por matar empresário é preso na Bahia

Crime aconteceu em fevereiro de 2025

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

05/12/2025 - 8:59 h
Imagem ilustrativa da imagem Foragido por matar empresário é preso na Bahia
-

Um do suspeitos de matar o empresário Gilberto Pereira Chaves, conhecido como "Bujão", de 40 anos, foi preso nesta quinta-feira, 4, no município de Alagoinhas, na Bahia. O crime aconteceu em 15 de fevereiro e o suspeito estava foragido da Justiça desde maio.

A identidade do homem não foi divulgada. Ele já havia sido preso temporariamente durante as investigações, mas foi liberado.

Em 14 de maio, a prisão preventiva foi decretada e, com isso, o suspeito passou a ser considerado foragido. Após a prisão, ele passou por exames de lesões corporais e, em seguida, foi encaminhado à Delegacia Territorial (DT) da cidade, onde segue à disposição da Justiça.

Relembre o crime

Gilberto Pereira Chaves, conhecido como “Bujão”, era dono de uma empresa de ônibus do transporte público de Alagoinhas. Ele foi assassinado a tiros em 15 de fevereiro de 2025, quando chegava em casa, no bairro Jardim Petrolar;

Os suspeitos atiraram e fugiram em uma motocicleta. Não há informações sobre a motivação do crime.

