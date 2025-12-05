FINANCIAL TIMES
Moraes é eleito 'herói' e compõe lista de mais influentes do ano por jornal britânico
Ministro é o único brasileiro na lista britânica
Por Luiza Nascimento
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi eleito uma das 25 pessoas mais influentes do ano, segundo o jornal britânico "Financial Times". A lista foi divulgada nesta sexta-feira, 5.
Moraes integra a categoria "heróis", ao lado de outras seis pessoas. Ele é o unico brasileiro da lista. O texto diz que o magistrado enfrentou a tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro de 2023 e afirma que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e militares de alta patente foram presos "após um julgamento público e transparente, transmitido em rede nacional".
Segundo a publicação, Moraes "tornou-se um símbolo de democracia e justiça no Brasil" em um momento em que cortes supremas de outros países capitularam diante do poder de autocratas e "instituições democráticas demonstraram fragilidade frente a líderes populistas e de extrema direita".
A lista do "Financial Times" foi feita através de consulta a repórteres, colunistas e editores do jornal, que buscaram responder a pergunta: "quem realmente fez diferença neste ano?".
Confira lista completa:
Heróis
- Margaret Atwood, escritora canadense;
- Rory McIlroy, golfista profissional;
- Lotte Bjerre Knudsen, líder/influenciadora;
- Zak Brown, executivo de automobilismo;
- Jane Fonda, atriz e ativista;
- Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal;
- Ms Rachel (Rachel Griffin Accurso), criadora de conteúdo e educadora infantil.
Criadores
- Cynthia Erivo, atriz britânica-americana e cantora;
- Jonathan Anderson,designer de moda;
- Ryan Coogler, diretor e roteirista de cinema dos Estados Unidos;
- Helen Garner, escritora;
- Rosalía, cantora espanhola;
- Stephen Graham, ator;
- Bad Bunny, cantor e fenômeno da música mundial;
Líderes
- Jensen Huang, CEO da empresa de tecnologia Nvidia;
- Susie Wiles, líder política/organizacional;
- Safra Catz, executiva;
- Blaise Metreweli, líder institucional/política;
- Stella Li, executiva;
- Peter Thiel, investidor e empresário;
- Zohran Mamdani, político/ativista;
- Nigel Farage, político britânico;
- Margarita Simonyan, jornalista/executiva de mídia;
- David Solomon, líder empresarial;
- Michele Kang, empresária/investidora esportiva.
