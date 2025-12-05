Menu
POLÍTICA
FINANCIAL TIMES

Moraes é eleito 'herói' e compõe lista de mais influentes do ano por jornal britânico

Ministro é o único brasileiro na lista britânica

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

05/12/2025 - 10:20 h | Atualizada em 05/12/2025 - 11:18
Imagem ilustrativa da imagem Moraes é eleito 'herói' e compõe lista de mais influentes do ano por jornal britânico
-

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi eleito uma das 25 pessoas mais influentes do ano, segundo o jornal britânico "Financial Times". A lista foi divulgada nesta sexta-feira, 5.

Moraes integra a categoria "heróis", ao lado de outras seis pessoas. Ele é o unico brasileiro da lista. O texto diz que o magistrado enfrentou a tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro de 2023 e afirma que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e militares de alta patente foram presos "após um julgamento público e transparente, transmitido em rede nacional".

Segundo a publicação, Moraes "tornou-se um símbolo de democracia e justiça no Brasil" em um momento em que cortes supremas de outros países capitularam diante do poder de autocratas e "instituições democráticas demonstraram fragilidade frente a líderes populistas e de extrema direita".

A lista do "Financial Times" foi feita através de consulta a repórteres, colunistas e editores do jornal, que buscaram responder a pergunta: "quem realmente fez diferença neste ano?".

Confira lista completa:

Heróis

  • Margaret Atwood, escritora canadense;
  • Rory McIlroy, golfista profissional;
  • Lotte Bjerre Knudsen, líder/influenciadora;
  • Zak Brown, executivo de automobilismo;
  • Jane Fonda, atriz e ativista;
  • Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal;
  • Ms Rachel (Rachel Griffin Accurso), criadora de conteúdo e educadora infantil.

Leia Também:

Moraes nega abrir exceção para que Carlos visite Bolsonaro no domingo
Moraes condena 5 PMs a 16 anos de prisão por omissão no 8 de Janeiro
Coca-Cola vira alvo de Trump após evento com Moraes

Criadores

  • Cynthia Erivo, atriz britânica-americana e cantora;
  • Jonathan Anderson,designer de moda;
  • Ryan Coogler, diretor e roteirista de cinema dos Estados Unidos;
  • Helen Garner, escritora;
  • Rosalía, cantora espanhola;
  • Stephen Graham, ator;
  • Bad Bunny, cantor e fenômeno da música mundial;

Líderes

  • Jensen Huang, CEO da empresa de tecnologia Nvidia;
  • Susie Wiles, líder política/organizacional;
  • Safra Catz, executiva;
  • Blaise Metreweli, líder institucional/política;
  • Stella Li, executiva;
  • Peter Thiel, investidor e empresário;
  • Zohran Mamdani, político/ativista;
  • Nigel Farage, político britânico;
  • Margarita Simonyan, jornalista/executiva de mídia;
  • David Solomon, líder empresarial;
  • Michele Kang, empresária/investidora esportiva.

