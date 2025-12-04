Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Moraes nega abrir exceção para que Carlos visite Bolsonaro no domingo

Filho do ex-presidente faz aniversário no próximo domingo, 7

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

04/12/2025 - 7:27 h
Carlos e Jair Bolsonaro
Carlos e Jair Bolsonaro -

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), negou o pedido do vereador carioca Carlos Bolsonaro (PL) para visitar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, no próximo domingo, 7, data de seu aniversário.

A visita havia sido inicialmente autorizada para o dia 2 de dezembro de 2025, na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, e posteriormente remarcada para esta quinta-feira, 4. Em sua petição, os advogados argumentaram que a mudança teria caráter humanitário.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Na decisão, Moraes destacou: “Dessa maneira, indefiro o pedido de alteração da data da visita autorizada de Carlos Bolsonaro, do dia 4/12/2025 para o dia 7/12/2025, uma vez que a referida portaria não prevê visita aos domingos”.

A defesa de Bolsonaro alegou que a portaria que regula visitas familiares prevê, em regra, a realização nos dias de terça e quinta-feira, mas poderia admitir exceções em casos humanitários ou de força maior. No entanto, considera que “tal normativo administrativo não impede que, diante de circunstâncias específicas e justificadas, se autorizem exceções. A flexibilização é cabível quando presentes motivos humanitários, logísticos ou de força maior”.

Leia Também:

AGU pede que Gilmar recue sobre decisão de impeachment de ministros
Projeto que cria ‘OAB dos Médicos' avança no Congresso Nacional
TSE autoriza Partido da Mulher Brasileira a mudar de nome

No entanto, a alegação não foi acatada por Moraes. Na mesma decisão, o ministro determinou, ainda, que a defesa do ex-mandatário defina “a data e o horário, dentro das possibilidades legais, para a realização da fisioterapia”, liberação que também havia sido solicitada pelos advogados.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alexandre de Moraes Carlos Bolsonaro Jair Bolsonaro STF visitas familiares

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Carlos e Jair Bolsonaro
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Carlos e Jair Bolsonaro
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

Carlos e Jair Bolsonaro
Play

Vídeo: deputado grita durante discussão na Alba: "Venha para tribuna"

Carlos e Jair Bolsonaro
Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

x