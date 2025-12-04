Moraes nega abrir exceção para que Carlos visite Bolsonaro no domingo

Carlos e Jair Bolsonaro - Foto: Reprodução/Redes sociais

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), negou o pedido do vereador carioca Carlos Bolsonaro (PL) para visitar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, no próximo domingo, 7, data de seu aniversário.

A visita havia sido inicialmente autorizada para o dia 2 de dezembro de 2025, na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, e posteriormente remarcada para esta quinta-feira, 4. Em sua petição, os advogados argumentaram que a mudança teria caráter humanitário.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na decisão, Moraes destacou: “Dessa maneira, indefiro o pedido de alteração da data da visita autorizada de Carlos Bolsonaro, do dia 4/12/2025 para o dia 7/12/2025, uma vez que a referida portaria não prevê visita aos domingos”.

A defesa de Bolsonaro alegou que a portaria que regula visitas familiares prevê, em regra, a realização nos dias de terça e quinta-feira, mas poderia admitir exceções em casos humanitários ou de força maior. No entanto, considera que “tal normativo administrativo não impede que, diante de circunstâncias específicas e justificadas, se autorizem exceções. A flexibilização é cabível quando presentes motivos humanitários, logísticos ou de força maior”.

No entanto, a alegação não foi acatada por Moraes. Na mesma decisão, o ministro determinou, ainda, que a defesa do ex-mandatário defina “a data e o horário, dentro das possibilidades legais, para a realização da fisioterapia”, liberação que também havia sido solicitada pelos advogados.