Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVA LEGENDA

TSE autoriza Partido da Mulher Brasileira a mudar de nome

Corte determinou ajustes ao respectivo estatuto no prazo de 90 dias

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

03/12/2025 - 19:50 h
Decisão foi tomada na sessão plenária desta terça-feira, 2.
Decisão foi tomada na sessão plenária desta terça-feira, 2. -

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) autorizou, por unanimidade, a mudança de nome do Partido da Mulher Brasileira (PMB), que passará a se chamar Democrata. A decisão foi tomada na sessão plenária desta terça-feira, 2.

Leia Também:

TSE decide: MBL pode virar o 30º partido do Brasil
PSDB trava batalha contra extinção: fim de uma era?
Bahia é o estado com mais suspeitas de candidaturas laranjas; entenda

O Colegiado seguiu o voto do relator, ministro André Mendonça, que também impôs à sigla que faça ajustes ao respectivo estatuto no prazo de 90 dias.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com o ministro André Mendonça, o novo nome da agremiação não induz a erro nem gera confusão com outras siglas, como a do recém-extinto Democratas (DEM), uma vez que a proteção sobre nome e sigla deixa de existir após a extinção ou a fusão do partido original.

O Plenário do TSE também validou mudanças no estatuto relacionadas à democratização e ao funcionamento dos diretórios do partido. Porém, determinou o prazo de 90 dias para que a legenda faça ajustes em dispositivos que tratam, entre outros aspectos, de mecanismos de enfrentamento da violência política de gênero. Feitas as correções, o processo deverá ser reanalisado pelo Tribunal.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

democrata Mudança de nome Partido da Mulher Brasileira tribunal superior eleitoral

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Decisão foi tomada na sessão plenária desta terça-feira, 2.
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Decisão foi tomada na sessão plenária desta terça-feira, 2.
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

Decisão foi tomada na sessão plenária desta terça-feira, 2.
Play

Vídeo: deputado grita durante discussão na Alba: "Venha para tribuna"

Decisão foi tomada na sessão plenária desta terça-feira, 2.
Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

x