FENAGRO
FENAGRO

Deputados estaduais celebram Fenagro: "Mostra vocação do interior"

Parlamentares marcaram presença na Casa A TARDE, na quinta-feira, 4

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

05/12/2025 - 10:42 h
Deputados estaduais Emerson Penalva, Nelson Leal e Cafu Barreto
Três deputados estaduais que fazem parte da base de oposição ao governo marcaram presença na 34ª edição da Fenagro, no Parque de Exposições, em Salvador, e que acontece até o próximo domingo, 7.

Durante passagem pela Casa A TARDE, os deputados Cafu Barreto (PSD), Nelson Leal (PP) e Emerson Penalva (PDT), foram recebidos pelo diretor de Relações Institucionais do Grupo, Luciano Neves; pelo diretor da Rádio A TARDE FM, Eduardo Dute; pela diretora do núcleo digital do Grupo, Caroline Góis; e pela diretora do núcleo impresso, Mariana Carneiro.

Na ocasião, eles parabenizaram o Grupo A TARDE e exaltaram a força do agronegócio que vem sendo exposta pela feira.

"É importantíssimo para fortalecer toda a cadeia produtiva. É a forma que nós do interior temos a oportunidade de mostrar toda a nossa vocação. É o fortalecimento da agropecuária, essencial para a gente dar uma qualidade de vida melhor para as pessoas", afirmou Nelson Leal.

Grandeza

O deputado estadual Cafu Barreto ressaltou a grandeza da 34ª edição da Fenagro, destacando a importância da feira para a toda a cadeira produtiva ligada ao agronegócio no estado, desde o pequeno até o grande produtor.

"A gente vê as crianças, vê os comerciantes, vê os agricultores, vê o grande, o médio, o pequeno. Então, isso é importante para a nossa agricultura, a agricultura familiar. Isso fortalece o comércio, fortalece a juventude, fortalece o agro. A gente parabeniza todos os organizadores", disse.

Mais investimentos

Já o deputado Emerson Penalva abordou a necessidade de mais investimentos voltados para a agropecuária, pontuando a vocação que a Bahia tem no setor.

"A maior feira do Norte e do Nordeste vem aqui rebuscar a necessidade do fortalecimento ainda mais dos investimentos voltados para a agropecuária do nosso estado, um estado que tem uma vocação enorme para o agronegócio, onde de fato pode desenvolver e fortalecer a economia dos grandes, pequenos e médios empresários do segmento", finalizou.

