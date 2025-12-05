"Momento importante para o agro", diz Leur Lomanto Jr sobre Fenagro

Deputado federal Leur Lomanto Jr (União-BA) - Foto: Uendel Galter/Ag A Tarde

O deputado federal Leur Lomanto Júnior (União Brasil-BA) afirmou que a 34ª edição da Fenagro, que acontece até o próximo domingo, 7, no Parque de Exposições, é uma importante oportunidade tanto para a exposição de animais, quanto para o ambiente de negócios.

O dirigente marcou presença na Casa A TARDE, espaço localizado no equipamento, onde foi recebido pelo diretor de Relações Institucionais do Grupo, Luciano Neves; pelo diretor da Rádio A TARDE FM, Eduardo Dute; pela diretora do núcleo digital do Grupo, Caroline Góis; e pela diretora do núcleo impresso, Mariana Carneiro.

Na ocasião, Leur Lomanto Jr parabenizou o Grupo A TARDE pela realização do evento. "É um momento muito importante para o agro como um todo. Quero parabenizar o Grupo A TARDE peça cobertura que vem incentivando feiras como essa", disse.

"A Fenagro é uma feira que tem uma tradição muito grande na Bahia, importantíssima e que traz a oportunidade aos criadores de cavalo, de boi trazerem os seus animais para expor. Isso sem contar o ambiente de negócios", completou o parlamentar.