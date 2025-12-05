Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > FENAGRO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FENAGRO

"Momento importante para o agro", diz Leur Lomanto Jr sobre Fenagro

Deputado federal marcou presença na Casa A Tarde na quinta-feira, 4

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

05/12/2025 - 9:46 h
Deputado federal Leur Lomanto Jr (União-BA)
Deputado federal Leur Lomanto Jr (União-BA) -

O deputado federal Leur Lomanto Júnior (União Brasil-BA) afirmou que a 34ª edição da Fenagro, que acontece até o próximo domingo, 7, no Parque de Exposições, é uma importante oportunidade tanto para a exposição de animais, quanto para o ambiente de negócios.

O dirigente marcou presença na Casa A TARDE, espaço localizado no equipamento, onde foi recebido pelo diretor de Relações Institucionais do Grupo, Luciano Neves; pelo diretor da Rádio A TARDE FM, Eduardo Dute; pela diretora do núcleo digital do Grupo, Caroline Góis; e pela diretora do núcleo impresso, Mariana Carneiro.

Tudo sobre Fenagro em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

"Fenagro conecta mundo urbano ao mundo rural", diz João Roma
Alberto Braga diz que Fenagro eleva patamar do agro no Brasil
Parceria Seagri e Grupo A TARDE rende toneladas de alimentos na Fenagro

Na ocasião, Leur Lomanto Jr parabenizou o Grupo A TARDE pela realização do evento. "É um momento muito importante para o agro como um todo. Quero parabenizar o Grupo A TARDE peça cobertura que vem incentivando feiras como essa", disse.

"A Fenagro é uma feira que tem uma tradição muito grande na Bahia, importantíssima e que traz a oportunidade aos criadores de cavalo, de boi trazerem os seus animais para expor. Isso sem contar o ambiente de negócios", completou o parlamentar.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

agronegócio Exposição de animais Fenagro Leur Lomanto Jr União Brasil

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Deputado federal Leur Lomanto Jr (União-BA)
Play

Julgamento de Mangalarga; entenda o formato e critérios usados

Deputado federal Leur Lomanto Jr (União-BA)
Play

Fenagro 2024: Davidson Magalhães destaca potencial da pesca na Bahia

Deputado federal Leur Lomanto Jr (União-BA)
Play

Alunos da rede estadual aproveitam 'caroninha' na Fenagro; Veja video

Deputado federal Leur Lomanto Jr (União-BA)
Play

Fofura! Criança sobe ao palco e dança arrocha na Fenagro

x