"Momento importante para o agro", diz Leur Lomanto Jr sobre Fenagro
Deputado federal marcou presença na Casa A Tarde na quinta-feira, 4
Por Yuri Abreu
O deputado federal Leur Lomanto Júnior (União Brasil-BA) afirmou que a 34ª edição da Fenagro, que acontece até o próximo domingo, 7, no Parque de Exposições, é uma importante oportunidade tanto para a exposição de animais, quanto para o ambiente de negócios.
O dirigente marcou presença na Casa A TARDE, espaço localizado no equipamento, onde foi recebido pelo diretor de Relações Institucionais do Grupo, Luciano Neves; pelo diretor da Rádio A TARDE FM, Eduardo Dute; pela diretora do núcleo digital do Grupo, Caroline Góis; e pela diretora do núcleo impresso, Mariana Carneiro.
Na ocasião, Leur Lomanto Jr parabenizou o Grupo A TARDE pela realização do evento. "É um momento muito importante para o agro como um todo. Quero parabenizar o Grupo A TARDE peça cobertura que vem incentivando feiras como essa", disse.
"A Fenagro é uma feira que tem uma tradição muito grande na Bahia, importantíssima e que traz a oportunidade aos criadores de cavalo, de boi trazerem os seus animais para expor. Isso sem contar o ambiente de negócios", completou o parlamentar.
