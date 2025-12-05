Menu
FENAGRO
SOLIDARIEDADE

Parceria Seagri e Grupo A TARDE rende toneladas de alimentos na Fenagro

Ação arrecadou mais de 4 toneladas

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

05/12/2025 - 9:08 h | Atualizada em 05/12/2025 - 14:42
Visitantes da Fenagro impulsionam ação recorde
A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da Bahia (Seagri) entregou nesta quarta-feira, 4, cinco toneladas de alimentos não perecíveis ao programa Bahia Sem Fome. Os donativos foram arrecadados entre os dias 1 e 3 de dezembro, na Fenagro 2025, quando os visitantes trocaram um quilo de alimento por ingressos da feira.

Para o secretário Pablo Barrozo, o resultado da ação mostra a força e a solidariedade do povo baiano. "Os donativos arrecadados irão garantir que as pessoas tenham acesso à nutrição adequada e de qualidade. A Fenagro reforça esse compromisso com o Bahia Sem Fome, com a parceria do Grupo A TARDE, ajudando a combater a fome de famílias em situação de vulnerabilidade", afirmou Barrozo.

A entrega dos alimentos contou com a presença do coordenador-geral do programa Bahia Sem Fome, Tiago Pereira, que recebeu os alimentos que serão distribuídos para famílias em todo o estado. Durante o evento, ele ressaltou a importância da parceria com a Fenagro na divulgação das ações de segurança alimentar.

"A Fenagro foi fundamental para comunicar de forma assertiva a importância do programa. Agradeço ao secretário Pablo Barrozo pela parceria, vamos seguir em sintonia, ajudando a fortalecer a agropecuária, o desenvolvimento econômico, sem perder de vista o desenvolvimento social", destacou.

Imagem ilustrativa da imagem Parceria Seagri e Grupo A TARDE rende toneladas de alimentos na Fenagro
| Foto: Divulgação | Seagri

A ação contou também com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, responsável pela logística de entrega dos alimentos.

A Fenagro 2025 segue até este domingo, 7, com programação que inclui shows musicais, exposições de animais, demonstrações de máquinas e tecnologias do agronegócio, além de experiências interativas que aproximam o público da realidade do campo e destacam sua importância para a economia baiana.

Fenagro 2025

A Fenagro 2025 é apresentada pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria da Agricultura, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), com a realização do Grupo A TARDE e produção da On Line Entretenimento.

x