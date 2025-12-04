Menu
FENAGRO
TORNEIO LEITEIRO

Inacreditável! Vaca ultrapassa 100 kg de leite e quebra recorde

Proprietário do animal levou prêmio de R$ 20 mil

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

04/12/2025 - 17:06 h | Atualizada em 05/12/2025 - 14:23
Conheça o método rigoroso que elege as vacas mais produtivas do país
Conheça o método rigoroso que elege as vacas mais produtivas do país -

A Fenagro, que acontece até domingo, 7, no Parque de Exposições de Salvador, sediou, entre 30 de novembro e 4 de dezembro, o 34º Torneio Nacional Leiteiro, que avaliou o potencial produtivo das raças Gir Leiteiro e Girolando.

A competição, coordenada por Gustavo Rodrigues da ABCGIL (Associação Brasileira dos Criadores de Gir Leiteiro), utilizou um método de mensuração baseado na produção em quilos. Fabrício Costa, presidente da Associação Baiana dos Criadores de Girolando, indicou que a finalidade do torneio é aferir a capacidade máxima de produção dos animais, refletindo o manejo de sanidade, conforto e alimentação balanceada.

Os animais foram submetidos a um regime de três ordenhas diárias, realizadas às 6h, 14h e 22h. O cálculo da média diária de produção seguiu as seguintes etapas:

1. Realização de 10 ordenhas.

2. Exclusão da maior ordenha, denominada "esgota".

3. Soma do volume das nove ordenhas restantes.

4. Divisão da soma por três para obter a média diária em quilos.

A produção esperada para animais em competição variou entre 50 e 60 quilos de leite por dia. O recorde nacional de produção em Gir Leiteiro foi reportado em 84 quilos de leite por dia.

O torneio contou com a participação de oito animais, representando 3 fazendas de três estados: Fazenda Pau de Belota (Bahia), Fazenda Pica Pau Azul (Minas Gerais) e Integral Mix (Ceará).

Frade Investimentos detalha estratégias e oportunidades para o agro
Baiano, JUBA e X1: Fenagro vira palco do maior festival de Basquete 3x3 da Bahia
Chocolate baiano “melhor do mundo” vira sensação na Fenagro
Imagem ilustrativa da imagem Inacreditável! Vaca ultrapassa 100 kg de leite e quebra recorde
| Foto: José Simões | Ag. A TARDE

As categorias de competição do Gir Leiteiro foram divididas por idade: Fêmea Jovem (até 36 meses), Vaca Jovem (36 a 48 meses), Vaca Adulta (48 a 96 meses) e Vaca Sênior (acima de 96 meses).

No segmento Girolando, a vaca Dunnett, da fazenda de Pau de Belota, localizada na cidade de Miguel Calmon, surpreendeu a todas com a quantidade de 105.480 kg de leite, batendo o recorde atual, que era de 84 quilos.

Os resultados finais do Concurso Leiteiro e do Julgamento de Pista foram disponibilizados no site oficial da ABCGIL. Tiago Barreto, proprietário da vaca Dunnett, levou R$ 20 mil em premiação.

Fenagro 2025

A Fenagro 2025 é apresentada pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria da Agricultura, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), com a realização do Grupo A TARDE e produção da On Line Entretenimento.

x