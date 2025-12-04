Chocolate baiano “melhor do mundo” vira sensação na Fenagro

Experiência da Ceplac encanta visitantes de todas as idades na Fenagro - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O estande que conta a história do chocolate, desde o plantio à barra, da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac), é um dos mais disputados pelas crianças e jovens que vistam a 34ª edição da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro 2025), que acontece no Parque de Exposições de Salvador até o próximo domingo, 7.

A Ceplac, uma organização do governo federal vinculada ao Ministério da Agricultura, é responsável pela pesquisa e desenvolvimento do cacau no Brasil. "Hoje, a gente trabalha com foco em cima da produção, com o cacau de alta produtividade, que é o cacau denominado Cacau 500", disse Elivaldo Souza, relações públicas da Ceplac.

O foco da Ceplac, segundo Elivaldo, não parou na amêndoa. A organização teve um papel decisivo no incentivo à verticalização, ou seja, na transformação do produtor de cacau em produtor de chocolate. “Quando agricultores solicitaram apoio para produzir seu próprio chocolate, a Ceplac assumiu a missão de ensinar as técnicas de fabricação”, afirma.

O segredo, segundo a instituição, é seguir as normas técnicas, garantir uma boa fermentação e destacar o terroir (sabor único que o ambiente confere ao cacau). Conforme Souza, a Ceplac determinou padrões de 50% a 70% de teor de cacau, mas uma formulação em particular ganhou destaque:

"O chocolate de 56,6% foi o que mais aderiu à sociedade, com crianças, adolescentes e idosos. Ele é um amargo ponderado, e hoje eu digo: é o melhor do mundo," afirma Elivaldo Souza.

Cidade baiana referência em produção de cacau

A região sul da Bahia, especialmente Ilhéus, é uma das maiores produtoras de cacau do Brasil. O prefeito de Ilhéus, Valderico Júnior (UNIÃO), destacou o impacto positivo do chocolate na economia e no turismo da cidade.

Valderico enfatizou a excelência da matéria-prima de Ilhéus, destacando que a amêndoa de cacau da cidade já foi premiada várias vezes como a melhor do mundo para chocolate, inclusive no Salão de Paris.

“Esse reconhecimento impulsionou o surgimento de mais de 60 pequenas indústrias de chocolate na cidade. Essas indústrias movimentam a economia local, gerando emprego e renda”, disse o prefeito.