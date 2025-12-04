Fenagro e Bahia Farm Show: eventos que conectam capital e interior

A Bahia Farm Show conta com um estande na edição de 2025 na Fenagro - Foto: Divulgação/Aiba

Dois dos principais eventos do agronegócio do país e que conectam a capital e o interior da Bahia. Assim podem ser definidas a Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro) e a Bahia Farm Show, que acontece em Luís Eduardo Magalhães (oeste do estado).

Na Fenagro, que acontece em Salvador até o próximo domingo, 7, a Bahia Farm Show conta um estande onde é possível obter mais informações acerca de negócios voltados ao agro, acesso ao conteúdo produzido pela Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), entidade que organiza o evento.

Para as crianças, há um totem interativo onde elas respondem a um quiz sobre agricultura e ganham uma muda de planta como prêmio. O espaço, assim como a Fenagro em si, funciona até o próximo domingo.

Lançamento

A Bahia Farm Show também aproveitou sua presença na Fenagro para realizar o lançamento da sua edição de 2026, que acontece entre os dias 8 e 13 de junho do próximo ano.

O evento aconteceu no último domingo, 30, e contou com a presença de diversas autoridades, a exemplo do governador Jerônimo Rodrigues (PT), do secretário estadual de Agricultura, Pablo Barrozo, e do presidente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão. O presidente da Aiba, Moisés Schmidt, ressaltou que o lançamento marca uma edição histórica.

“Chegamos aos 20 anos com uma feira consolidada, tradicional e de grande alcance em todo o MATOPIBA. Em 2026 teremos ainda mais inovação e tecnologia, contribuindo para produtividade, geração de oportunidades e fortalecimento do agro baiano. O apoio das entidades e do Governo do Estado chancela mais uma edição de sucesso”, afirmou Schmidt.

Papel transformador

O governador Jerônimo Rodrigues abordou o papel transformador da feira. “A Bahia Farm Show fortalece o agronegócio, gera emprego, renda e contribui para o desenvolvimento da Bahia. Hoje acompanhamos o lançamento da 20ª edição e temos certeza de que será novamente um grande sucesso”, disse Rodrigues.

O secretário de Agricultura, Pablo Barrozo, também reafirmou o compromisso da Seagri com o evento. “A Bahia Farm Show é fundamental para a economia do Estado, e a Seagri se mantém parceira dessa feira tão importante”, afirmou.