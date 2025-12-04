Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > FENAGRO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FENAGRO

Fenagro e Bahia Farm Show: eventos que conectam capital e interior

Bahia Farm Show conta com estande em Feira realizada em Salvador

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

04/12/2025 - 10:04 h
A Bahia Farm Show conta com um estande na edição de 2025 na Fenagro
A Bahia Farm Show conta com um estande na edição de 2025 na Fenagro -

Dois dos principais eventos do agronegócio do país e que conectam a capital e o interior da Bahia. Assim podem ser definidas a Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro) e a Bahia Farm Show, que acontece em Luís Eduardo Magalhães (oeste do estado).

Na Fenagro, que acontece em Salvador até o próximo domingo, 7, a Bahia Farm Show conta um estande onde é possível obter mais informações acerca de negócios voltados ao agro, acesso ao conteúdo produzido pela Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), entidade que organiza o evento.

Tudo sobre Fenagro em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Para as crianças, há um totem interativo onde elas respondem a um quiz sobre agricultura e ganham uma muda de planta como prêmio. O espaço, assim como a Fenagro em si, funciona até o próximo domingo.

Lançamento

A Bahia Farm Show também aproveitou sua presença na Fenagro para realizar o lançamento da sua edição de 2026, que acontece entre os dias 8 e 13 de junho do próximo ano.

O evento aconteceu no último domingo, 30, e contou com a presença de diversas autoridades, a exemplo do governador Jerônimo Rodrigues (PT), do secretário estadual de Agricultura, Pablo Barrozo, e do presidente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão. O presidente da Aiba, Moisés Schmidt, ressaltou que o lançamento marca uma edição histórica.

“Chegamos aos 20 anos com uma feira consolidada, tradicional e de grande alcance em todo o MATOPIBA. Em 2026 teremos ainda mais inovação e tecnologia, contribuindo para produtividade, geração de oportunidades e fortalecimento do agro baiano. O apoio das entidades e do Governo do Estado chancela mais uma edição de sucesso”, afirmou Schmidt.

Papel transformador

O governador Jerônimo Rodrigues abordou o papel transformador da feira. “A Bahia Farm Show fortalece o agronegócio, gera emprego, renda e contribui para o desenvolvimento da Bahia. Hoje acompanhamos o lançamento da 20ª edição e temos certeza de que será novamente um grande sucesso”, disse Rodrigues.

O secretário de Agricultura, Pablo Barrozo, também reafirmou o compromisso da Seagri com o evento. “A Bahia Farm Show é fundamental para a economia do Estado, e a Seagri se mantém parceira dessa feira tão importante”, afirmou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

agronegócio Aiba Bahia Farm Show Fenagro Luís Eduardo Magalhães Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A Bahia Farm Show conta com um estande na edição de 2025 na Fenagro
Play

Julgamento de Mangalarga; entenda o formato e critérios usados

A Bahia Farm Show conta com um estande na edição de 2025 na Fenagro
Play

Fenagro 2024: Davidson Magalhães destaca potencial da pesca na Bahia

A Bahia Farm Show conta com um estande na edição de 2025 na Fenagro
Play

Alunos da rede estadual aproveitam 'caroninha' na Fenagro; Veja video

A Bahia Farm Show conta com um estande na edição de 2025 na Fenagro
Play

Fofura! Criança sobe ao palco e dança arrocha na Fenagro

x