Marcius Gomes celebra protagonismo baiano na ciência e tecnologia

O secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), Marcius Gomes, ressaltou, nesta quinta-feira, 4, o protagonismo assumido pela Bahia na área de inovação tecnológica. O titular da Secti foi o convidado do Podcast A TARDE Fenagro 2025.

Marcius citou o trabalho transversal feito pela pasta, envolvendo áreas como educação e desenvolvimento rural, celebrou a posição de destaque que o estado tem obtido nas discussões sobre o tema, e falou ainda sobre a parceria com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, hoje comandado por Luciana Santos (PCdoB).

Segundo o secretário, a decisão do governador Jerônimo Rodrigues (PT) em sancionar um decreto transformando as experiências da educação básica científica em políticas públicas, em maio deste ano, mostra a forma que a ciência tem sido tratada como uma das prioridades no desenvolvimento da Bahia.

"Eu diria que essa hoje é a principal política do governo da Bahia, que é o fortalecimento de educação cientifica, nessa relação que envolve a Secretaria de Educação e a Ciência e Tecnologia. Nós temos uma experiência na Bahia que começou no governo Wagner, de 2007 para cá, da implementação de projetos na escola que era o 'Ciência na Escola', que nos últimos anos tem se fortalecido por entender que esse ambiente da escola, ele pode, não só desenvolver capacidades intelectuais, mas também de empreendimentos", destacou Marcius Gomes.

Parceria com o Ministério

O titular da Secti reforçou ainda o trabalho de cooperação com o Ministério de Ciência e Tecnologia. Segundo Marcius, a tendência é de que a Bahia siga sendo usada como referência para que os demais estados avancem em políticas de garantia do desenvolvimento científico.

"A Bahia hoje é pioneira e tem sido referência nacional, porque o governador, no mês de maio, sancionou um decreto garantindo que essas experiências da educação básica, da educação científica, possam se tornar políticas públicas. De maio para cá, nós temos celebrado muito essa parceria com o Ministério de Ciência e Tecnologia, no sentido de que a Bahia sirva referência para outros estados para garantir mais investimentos. Tem sido uma agenda muito propositiva, que tem sido fortalecida com essa parceria", afirmou.

Fenagro 2025

